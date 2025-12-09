Trova nel Magazine
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025: delusione per Eros Ramazzotti, va giù

Nella classifica settimanale degli album il cantante romano deve lasciare la vetta a una new entry. Gigi D'Alessio fa il botto dopo lo show TV con Vanessa

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025: delusione per Eros Ramazzotti, va giù

Nuovo appuntamento con la classifica FIMI/NIQ – Top of The Music sugli album più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

#1 – NOYZ NARCOS, "FUNNY GAMES" (Nuovo) Entrata diretta al comando per Funny Games (Thaurus / M.A.S.T., Believe): 1ª settimana e impatto immediato. Un debutto che spinge il rap al vertice della chart.

#2 – OLLY, "TUTTA VITA (SEMPRE)" (+1) Olly risale al #2 e festeggia 58 settimane di permanenza: un long seller vero e proprio. Nel suo ecosistema discografico spiccano tante presenze anche sul fronte singoli, segno di una fanbase attivissima.

#3 – GIGI D’ALESSIO, "NUJE" (Nuovo) Nuje entra altissimo: per Gigi D’Alessio è un periodo super caldo, complice anche il successo televisivo di "Gigi e Vanessa – Insieme" su Canale 5, chiuso con un gran finale e un parterre di ospiti di peso. La spinta mediatica si riflette anche in classifica.

#4 – TOMMASO PARADISO, "CASA PARADISO" (Nuovo) Esordio in Top 5 per Tommaso Paradiso. Nel frattempo il suo nome è tra i più chiacchierati per Sanremo 2026: nelle quote riportate dai bookmaker compare tra i favoriti, elemento che alimenta l’hype sul progetto.

#5 – EROS RAMAZZOTTI, "UNA STORIA IMPORTANTE" (-4) Dopo il debutto in vetta della scorsa settimana, Ramazzotti resta in Top 5. Nel suo momento d’oro spicca anche il nuovo capitolo di "L’Aurora" in collaborazione con Alicia Keys, con immagini private condivise sui social: un ponte tra catalogo storico e nuove emozioni.

#6 – CESARE CREMONINI, "CREMONINI LIVE25" (-4) Il live di Cremonini rallenta ma tiene la Top 10. A trainare il racconto artistico c’è anche il singolo "Ragazze facili", ballad autobiografica che ha segnato una svolta personale e creativa raccontata dallo stesso artista.

#7 – ERNIA, "PER SOLDI E PER AMORE" (-3) Scivola leggermente ma resta tra i big della settimana. La spinta continua arriva anche dal fronte singoli, dove "Per te" è uno dei brani più caldi del momento: progetto solido, fedeltà del pubblico e continuità.

#8 – GEOLIER, "DIO LO SA – ATTO II" (=) Resistenza formidabile: 78 settimane in classifica e ancora Top 10. Geolier tiene alta l’attenzione anche con il nuovo singolo "081", un ritorno alle origini e al linguaggio di casa che ha già acceso i fan.

#9 – SFERA EBBASTA & SHIVA, "SANTANA MONEY GANG" (+6) Il joint‑album risale e centra la Top 10 alla settimana 34: chimica rodata e un catalogo che continua a macinare. I due dominano tra streaming e piazze live, mentre Sfera firma più presenze complessive anche altrove in chart.

#10 – ANNALISA, "MA IO SONO FUOCO" (=) L’era live di Annalisa sta infiammando i palazzetti: scenografia spettacolare, sold out a raffica e una setlist che unisce i nuovi brani ai grandi successi. L’album resta saldo tra i più venduti dell’area pop italiana.

Fenomeni della settimana – Pioggia di new entry in Top 5: Noyz Narcos (#1), Gigi D’Alessio (#3) e Tommaso Paradiso (#4) ridisegnano i vertici. Effetto festività in arrivo con Michael Bublé ("Christmas", #16) e Mariah Carey, che piazza anche "Merry Christmas" (#43). Tra i rientri di catalogo d’autore brillano le edizioni celebrative di Madonna: "Bedtime Stories (30th Anniversary Edition)" (#32) e "Bedtime Stories – The Untold Chapter" (#42). Longevità-monstre per "Re Mida (Aurum)" di Lazza, che tocca 353 settimane (#71). Capitolo multi‑presenze: Sfera Ebbasta domina con più titoli ("Santana Money Gang" #9, "X2VR" #33, "Rockstar" #61, "Sfera Ebbasta" #77, "Famoso" #88), mentre Geolier conferma il tris ("Dio lo sa – Atto II" #8, "Il coraggio dei bambini – Atto II" #59, "Emanuele (Marchio Registrato)" #88). Fra i cali più vistosi: "So Close To What??? (Deluxe)" di Tate McRae scende al #100 (-48), "Incubi" di Nitro al #81 (-44) e "X Factor Mixtape 2025 (Inediti)" al #53 (-19). Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 FUNNY GAMES NOYZ NARCOS Nuovo 1
2 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY +1 58
3 NUJE GIGI D’ALESSIO Nuovo 1
4 CASA PARADISO TOMMASO PARADISO Nuovo 1
5 UNA STORIA IMPORTANTE EROS RAMAZZOTTI -4 2
6 CREMONINI LIVE25 CESARE CREMONINI -4 2
7 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA -3 11
8 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER = 78
9 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA +6 34
10 MA IO SONO FUOCO ANNALISA = 8
11 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA +14 7
12 PERSONA MARRACASH +7 318
13 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI +1 52
14 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI +2 92
15 LOCURA LAZZA +2 63
16 CHRISTMAS MICHAEL BUBLÈ +14 3
17 MEDITERRANEO BRESH -5 26
18 ULTIMO LIVE STADI 2024 ULTIMO +4 28
19 ORBIT ORBIT CAPAREZZA -14 5
20 VERA BADDIE ANNA = 75
21 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE = 36
22 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO -4 33
23 È FINITA LA PACE MARRACASH +4 51
24 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS -11 23
25 G GIORGIA -18 4
26 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA -15 5
27 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -4 9
28 LUX ROSALÍA -19 4
29 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH +3 211
30 LATTE IN POLVERE PAPA V & NIGHT SKINNY -24 3
31 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY -2 48
32 BEDTIME STORIES (30TH ANNIVERSARY EDITION) MADONNA Nuovo 1
33 X2VR SFERA EBBASTA +7 107
34 SAN SIRO LIVE 2025 ELISA +11 3
35 SIRIO LAZZA -2 191
36 VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS VASCO ROSSI -12 3
37 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA -2 83
38 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA = 65
39 SONO UN GRANDE TIZIANO FERRO = 6
40 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA -4 27
41 MI AMI MI ODI ELODIE +7 31
42 BEDTIME STORIES – THE UNTOLD CHAPTER MADONNA Nuovo 1
43 MERRY CHRISTMAS MARIAH CAREY Nuovo 1
44 FACCIO UN CASINO COEZ +3 15
45 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -1 29
46 UMILE (DELUXE) TONY BOY +14 126
47 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD +12 2
48 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA +2 131
49 UFORIA TONY BOY +12 23
50 GOING HARD 3 TONY BOY +15 52
51 RANCH SALMO +13 30
52 20 CAPO PLAZA -9 45
53 X FACTOR MIXTAPE 2025 (INEDITI) VARIOUS ARTISTS -19 2
54 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA +3 47
55 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY = 67
56 LA CURA 22SIMBA -10 9
57 PAPERCUTS LINKIN PARK +4 86
58 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -6 36
59 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -6 152
60 GLI ANNI 883 -2 21
61 ROCKSTAR SFERA EBBASTA +8 258
62 ICON TONY EFFE +1 90
63 MAINSTREAM CALCUTTA +19 6
64 MATTIA RONDODASOSA -10 10
65 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON +19 5
66 LA CHITARRA NELLA ROCCIA (LIVE) LUCIO CORSI -17 3
67 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA +10 176
68 LA VOGLIA, LA PAZZIA, L’INCOSCIENZA, L’ALLEGRIA ORNELLA VANONI, TOQUINHO & VINICIUS DE MORAES -26 2
69 RADIO VEGA (AFTER DARK) ROSE VILLAIN -38 2
70 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE -2 100
71 RE MIDA (AURUM) LAZZA -1 353
72 ZECCHINO D’ORO 68^ EDIZIONE PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO Nuovo 1
73 23 6451 THASUP +7 4
74 È SEMPRE BELLO COEZ +2 3
75 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA -1 3
76 FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS) DAMIANO DAVID -50 29
77 MAYHEM LADY GAGA -2 39
78 JOVA! LIVE! LOVE! JOVANOTTI -5 23
79 OK COMPUTER RADIOHEAD -12 4
80 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN -9 7
81 INCUBI NITRO -44 3
82 MAYA MACE +17 3
83 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA -17 13
84 HIT ME HARD AND SOFT BILLIE EILISH +9 4
85 TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ +2 47
86 MENTRE LOS ANGELES BRUCIA FABRI FIBRA -14 24
87 +-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN -9 62
88 FAMOSO SFERA EBBASTA Nuovo 1
89 ASTRO DELUXE ASTRO +5 2
90 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA +5 49
91 1998 COEZ -12 25
92 L’ORAZERO RENATO ZERO Nuovo 1
93 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI -1 5
94 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ -8 35
95 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 Nuovo 1
96 NO REGULAR MUSIC 2 SADTURS & KIID -6 19
97 THE GLOBE KID YUGI -14 17
98 MATERIA (PRISMA) MARCO MENGONI -9 3
99 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI Nuovo 1
100 SO CLOSE TO WHAT??? (DELUXE) TATE MCRAE -48 2

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

