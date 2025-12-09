Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025: delusione per Eros Ramazzotti, va giù
Nella classifica settimanale degli album il cantante romano deve lasciare la vetta a una new entry. Gigi D'Alessio fa il botto dopo lo show TV con Vanessa
Nuovo appuntamento con la classifica FIMI/NIQ – Top of The Music sugli album più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
#1 – NOYZ NARCOS, "FUNNY GAMES" (Nuovo) Entrata diretta al comando per Funny Games (Thaurus / M.A.S.T., Believe): 1ª settimana e impatto immediato. Un debutto che spinge il rap al vertice della chart.
#2 – OLLY, "TUTTA VITA (SEMPRE)" (+1) Olly risale al #2 e festeggia 58 settimane di permanenza: un long seller vero e proprio. Nel suo ecosistema discografico spiccano tante presenze anche sul fronte singoli, segno di una fanbase attivissima.
#3 – GIGI D’ALESSIO, "NUJE" (Nuovo) Nuje entra altissimo: per Gigi D’Alessio è un periodo super caldo, complice anche il successo televisivo di "Gigi e Vanessa – Insieme" su Canale 5, chiuso con un gran finale e un parterre di ospiti di peso. La spinta mediatica si riflette anche in classifica.
#4 – TOMMASO PARADISO, "CASA PARADISO" (Nuovo) Esordio in Top 5 per Tommaso Paradiso. Nel frattempo il suo nome è tra i più chiacchierati per Sanremo 2026: nelle quote riportate dai bookmaker compare tra i favoriti, elemento che alimenta l’hype sul progetto.
#5 – EROS RAMAZZOTTI, "UNA STORIA IMPORTANTE" (-4) Dopo il debutto in vetta della scorsa settimana, Ramazzotti resta in Top 5. Nel suo momento d’oro spicca anche il nuovo capitolo di "L’Aurora" in collaborazione con Alicia Keys, con immagini private condivise sui social: un ponte tra catalogo storico e nuove emozioni.
#6 – CESARE CREMONINI, "CREMONINI LIVE25" (-4) Il live di Cremonini rallenta ma tiene la Top 10. A trainare il racconto artistico c’è anche il singolo "Ragazze facili", ballad autobiografica che ha segnato una svolta personale e creativa raccontata dallo stesso artista.
#7 – ERNIA, "PER SOLDI E PER AMORE" (-3) Scivola leggermente ma resta tra i big della settimana. La spinta continua arriva anche dal fronte singoli, dove "Per te" è uno dei brani più caldi del momento: progetto solido, fedeltà del pubblico e continuità.
#8 – GEOLIER, "DIO LO SA – ATTO II" (=) Resistenza formidabile: 78 settimane in classifica e ancora Top 10. Geolier tiene alta l’attenzione anche con il nuovo singolo "081", un ritorno alle origini e al linguaggio di casa che ha già acceso i fan.
#9 – SFERA EBBASTA & SHIVA, "SANTANA MONEY GANG" (+6) Il joint‑album risale e centra la Top 10 alla settimana 34: chimica rodata e un catalogo che continua a macinare. I due dominano tra streaming e piazze live, mentre Sfera firma più presenze complessive anche altrove in chart.
#10 – ANNALISA, "MA IO SONO FUOCO" (=) L’era live di Annalisa sta infiammando i palazzetti: scenografia spettacolare, sold out a raffica e una setlist che unisce i nuovi brani ai grandi successi. L’album resta saldo tra i più venduti dell’area pop italiana.
Fenomeni della settimana – Pioggia di new entry in Top 5: Noyz Narcos (#1), Gigi D’Alessio (#3) e Tommaso Paradiso (#4) ridisegnano i vertici. Effetto festività in arrivo con Michael Bublé ("Christmas", #16) e Mariah Carey, che piazza anche "Merry Christmas" (#43). Tra i rientri di catalogo d’autore brillano le edizioni celebrative di Madonna: "Bedtime Stories (30th Anniversary Edition)" (#32) e "Bedtime Stories – The Untold Chapter" (#42). Longevità-monstre per "Re Mida (Aurum)" di Lazza, che tocca 353 settimane (#71). Capitolo multi‑presenze: Sfera Ebbasta domina con più titoli ("Santana Money Gang" #9, "X2VR" #33, "Rockstar" #61, "Sfera Ebbasta" #77, "Famoso" #88), mentre Geolier conferma il tris ("Dio lo sa – Atto II" #8, "Il coraggio dei bambini – Atto II" #59, "Emanuele (Marchio Registrato)" #88). Fra i cali più vistosi: "So Close To What??? (Deluxe)" di Tate McRae scende al #100 (-48), "Incubi" di Nitro al #81 (-44) e "X Factor Mixtape 2025 (Inediti)" al #53 (-19). Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|FUNNY GAMES
|NOYZ NARCOS
|Nuovo
|1
|2
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|+1
|58
|3
|NUJE
|GIGI D’ALESSIO
|Nuovo
|1
|4
|CASA PARADISO
|TOMMASO PARADISO
|Nuovo
|1
|5
|UNA STORIA IMPORTANTE
|EROS RAMAZZOTTI
|-4
|2
|6
|CREMONINI LIVE25
|CESARE CREMONINI
|-4
|2
|7
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|-3
|11
|8
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|=
|78
|9
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|+6
|34
|10
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|=
|8
|11
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|+14
|7
|12
|PERSONA
|MARRACASH
|+7
|318
|13
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+1
|52
|14
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|+2
|92
|15
|LOCURA
|LAZZA
|+2
|63
|16
|CHRISTMAS
|MICHAEL BUBLÈ
|+14
|3
|17
|MEDITERRANEO
|BRESH
|-5
|26
|18
|ULTIMO LIVE STADI 2024
|ULTIMO
|+4
|28
|19
|ORBIT ORBIT
|CAPAREZZA
|-14
|5
|20
|VERA BADDIE
|ANNA
|=
|75
|21
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|=
|36
|22
|COMUNI MORTALI
|ACHILLE LAURO
|-4
|33
|23
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|+4
|51
|24
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|-11
|23
|25
|G
|GIORGIA
|-18
|4
|26
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|CAPO PLAZA
|-15
|5
|27
|THE LIFE OF A SHOWGIRL
|TAYLOR SWIFT
|-4
|9
|28
|LUX
|ROSALÍA
|-19
|4
|29
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|+3
|211
|30
|LATTE IN POLVERE
|PAPA V & NIGHT SKINNY
|-24
|3
|31
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|-2
|48
|32
|BEDTIME STORIES (30TH ANNIVERSARY EDITION)
|MADONNA
|Nuovo
|1
|33
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|+7
|107
|34
|SAN SIRO LIVE 2025
|ELISA
|+11
|3
|35
|SIRIO
|LAZZA
|-2
|191
|36
|VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS
|VASCO ROSSI
|-12
|3
|37
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|-2
|83
|38
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|=
|65
|39
|SONO UN GRANDE
|TIZIANO FERRO
|=
|6
|40
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|ALFA
|-4
|27
|41
|MI AMI MI ODI
|ELODIE
|+7
|31
|42
|BEDTIME STORIES – THE UNTOLD CHAPTER
|MADONNA
|Nuovo
|1
|43
|MERRY CHRISTMAS
|MARIAH CAREY
|Nuovo
|1
|44
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|+3
|15
|45
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|-1
|29
|46
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|+14
|126
|47
|THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY)
|PINK FLOYD
|+12
|2
|48
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|+2
|131
|49
|UFORIA
|TONY BOY
|+12
|23
|50
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|+15
|52
|51
|RANCH
|SALMO
|+13
|30
|52
|20
|CAPO PLAZA
|-9
|45
|53
|X FACTOR MIXTAPE 2025 (INEDITI)
|VARIOUS ARTISTS
|-19
|2
|54
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|+3
|47
|55
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|=
|67
|56
|LA CURA
|22SIMBA
|-10
|9
|57
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|+4
|86
|58
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|-6
|36
|59
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|-6
|152
|60
|GLI ANNI
|883
|-2
|21
|61
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|+8
|258
|62
|ICON
|TONY EFFE
|+1
|90
|63
|MAINSTREAM
|CALCUTTA
|+19
|6
|64
|MATTIA
|RONDODASOSA
|-10
|10
|65
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|+19
|5
|66
|LA CHITARRA NELLA ROCCIA (LIVE)
|LUCIO CORSI
|-17
|3
|67
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|+10
|176
|68
|LA VOGLIA, LA PAZZIA, L’INCOSCIENZA, L’ALLEGRIA
|ORNELLA VANONI, TOQUINHO & VINICIUS DE MORAES
|-26
|2
|69
|RADIO VEGA (AFTER DARK)
|ROSE VILLAIN
|-38
|2
|70
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|-2
|100
|71
|RE MIDA (AURUM)
|LAZZA
|-1
|353
|72
|ZECCHINO D’ORO 68^ EDIZIONE
|PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO
|Nuovo
|1
|73
|23 6451
|THASUP
|+7
|4
|74
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|+2
|3
|75
|E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE
|ANNALISA
|-1
|3
|76
|FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS)
|DAMIANO DAVID
|-50
|29
|77
|MAYHEM
|LADY GAGA
|-2
|39
|78
|JOVA! LIVE! LOVE!
|JOVANOTTI
|-5
|23
|79
|OK COMPUTER
|RADIOHEAD
|-12
|4
|80
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|-9
|7
|81
|INCUBI
|NITRO
|-44
|3
|82
|MAYA
|MACE
|+17
|3
|83
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|-17
|13
|84
|HIT ME HARD AND SOFT
|BILLIE EILISH
|+9
|4
|85
|TROPICO DEL CAPRICORNO
|GUÈ
|+2
|47
|86
|MENTRE LOS ANGELES BRUCIA
|FABRI FIBRA
|-14
|24
|87
|+-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE)
|ED SHEERAN
|-9
|62
|88
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|Nuovo
|1
|89
|ASTRO DELUXE
|ASTRO
|+5
|2
|90
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|+5
|49
|91
|1998
|COEZ
|-12
|25
|92
|L’ORAZERO
|RENATO ZERO
|Nuovo
|1
|93
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-1
|5
|94
|POTERE (IL GIORNO DOPO)
|LUCHÈ
|-8
|35
|95
|TUTTO MAX
|MAX PEZZALI & 883
|Nuovo
|1
|96
|NO REGULAR MUSIC 2
|SADTURS & KIID
|-6
|19
|97
|THE GLOBE
|KID YUGI
|-14
|17
|98
|MATERIA (PRISMA)
|MARCO MENGONI
|-9
|3
|99
|FUORI DALL’HYPE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|Nuovo
|1
|100
|SO CLOSE TO WHAT??? (DELUXE)
|TATE MCRAE
|-48
|2
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
