2025 in musica, le classifiche: Olly mattatore assoluto, Geolier sul podio La musica italiana domina le chart annuali occupando addirittura l'85% della Top 100 Album: tutti i dati Fimi/NIq dell'anno, conferme e sorprese

È calato il sipario anche sul 2025 della musica ed è tempo di fare bilanci. Come dimostrano classifiche annuali Top of the Music Fimi-Niq diffuse nella giornata di oggi, infatti, lo scorso anno da poco conclusosi è stato all’insegna della musica (e soprattutto del pop) italiana, ma non solo. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo il cantante Olly ha dominato le chart annuali, ma sul podio – tra album e singoli – non mancano le sorprese. Scopriamo tutte le classifiche nel dettaglio.

La musica del 2025: la Top 100 degli album

Nella giornata di oggi lunedì 5 gennaio 2026 – come anticipato – è stata diffusa la Top of the Music Fimi-Niq con le classifiche del meglio della musica del 2025 "omnicomprensive di tutti i canali di vendita e ascolto (fisico, digitale, audio streaming premium e free, video streaming)". A spiccare – come detto – è la presenza massiccia della musica italiana, che rappresenta addirittura l’’85% della Top 100 per quanto riguarda la classifica degli album, con Tutta Vita di Olly al primo posto seguito da Santana Money Gang di Sfera Ebbasta e Shiva. Sul podio anche Geolier con Dio lo sa – Atto II, mentre per trovare il primo artista internazionale bisogna scendere al quarto posto con Bad Bunny e Debí tirar más fotos.

I migliori 100 singoli e I vinili: domina ancora Olly

Sulla scia del successo dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2025 Olly si è assicurato la vetta anche nella Top 100 Singoli con Balorda nostalgia, seguito da Giorgia con La cura per me e Achille Lauro con Incoscienti giovani. Tutti grandi successi di Sanremo, così come Volevo essere un duro di Lucio Corsi (che ha rappresentato l’Italia all’Eurovision), entrata tra le prime venti. E a proposito di Top 20, nella classifica CD, Vinili e Musicassette non mancano le sorprese, con il sempreverde Caparezza a guidare con Orbit Orbit precedendo sia Taylor Swift con The life of a showgirl sia lo stesso Olly e il suo Tutta Vita in formato fisico, che continua ad avere vita nonostante i dati confermino lo streaming come principale canale di consumo musicale (crescendo del 5,3% e sfiorando i 100 miliardi di stream).

