2025 in musica, le classifiche: Olly mattatore assoluto, Geolier sul podio
La musica italiana domina le chart annuali occupando addirittura l’85% della Top 100 Album: tutti i dati Fimi/NIq dell’anno, conferme e sorprese
È calato il sipario anche sul 2025 della musica ed è tempo di fare bilanci. Come dimostrano classifiche annuali Top of the Music Fimi-Niq diffuse nella giornata di oggi, infatti, lo scorso anno da poco conclusosi è stato all’insegna della musica (e soprattutto del pop) italiana, ma non solo. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo il cantante Olly ha dominato le chart annuali, ma sul podio – tra album e singoli – non mancano le sorprese. Scopriamo tutte le classifiche nel dettaglio.
La musica del 2025: la Top 100 degli album
Nella giornata di oggi lunedì 5 gennaio 2026 – come anticipato – è stata diffusa la Top of the Music Fimi-Niq con le classifiche del meglio della musica del 2025 "omnicomprensive di tutti i canali di vendita e ascolto (fisico, digitale, audio streaming premium e free, video streaming)". A spiccare – come detto – è la presenza massiccia della musica italiana, che rappresenta addirittura l’’85% della Top 100 per quanto riguarda la classifica degli album, con Tutta Vita di Olly al primo posto seguito da Santana Money Gang di Sfera Ebbasta e Shiva. Sul podio anche Geolier con Dio lo sa – Atto II, mentre per trovare il primo artista internazionale bisogna scendere al quarto posto con Bad Bunny e Debí tirar más fotos.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
I migliori 100 singoli e I vinili: domina ancora Olly
Sulla scia del successo dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2025 Olly si è assicurato la vetta anche nella Top 100 Singoli con Balorda nostalgia, seguito da Giorgia con La cura per me e Achille Lauro con Incoscienti giovani. Tutti grandi successi di Sanremo, così come Volevo essere un duro di Lucio Corsi (che ha rappresentato l’Italia all’Eurovision), entrata tra le prime venti. E a proposito di Top 20, nella classifica CD, Vinili e Musicassette non mancano le sorprese, con il sempreverde Caparezza a guidare con Orbit Orbit precedendo sia Taylor Swift con The life of a showgirl sia lo stesso Olly e il suo Tutta Vita in formato fisico, che continua ad avere vita nonostante i dati confermino lo streaming come principale canale di consumo musicale (crescendo del 5,3% e sfiorando i 100 miliardi di stream).
Potrebbe interessarti anche
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026: Lazza infinito, Olly torna in vetta
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Emma, 'L'amore non mi basta' fa il botto 13 anni dopo: primo posto in classifica (miracoloso)
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Musica, la classifica dei singoli ha un nuovo re (che viene da Secondigliano)
La Top 100 dei singoli più venduti nella settimana dal 10 al 16 novembre: in testa G...
Giorgia contro Caparezza e Olly: cos'è successo alla conduttrice di X Factor
La cantante romana sbaraglia la concorrenza nella classifica degli album più venduti...
Geolier è il re della classifica. Ma tornano (ancora) i grandi tormentoni delle Feste
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre: in testa alla...
La mossa devastante di Vasco Rossi: non ce n'è per nessuno (nemmeno per i giovani)
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre 2025: il Blasc...
I singoli più venduti in Italia (settimana 15-21 dicembre): doppio colpo per Geolier, Mariah Carey regina del Natale
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Sanremo 2026, filtra il primo super ospite: la scelta di Carlo Conti (e la lotta in Rai)
Sanremo 2026 prende forma: Olly verso il ritorno all’Ariston come primo super ospite...