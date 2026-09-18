Music Awards 2026, il meglio della musica italiana questa sera in diretta tv su Rai 1: Carlo Conti e Vanessa Incontrada preparano la festa
Il 18 e 19 settembre si celebra la ventesima edizione dei Music Awards: due serate in diretta su Rai 1 con i più grandi talenti, tra premi ed esibizioni.
Il 18 e 19 settembre l’Arena di Verona ospiterà la ventesima edizione dei BYD Music Awards, due serate dedicate ai protagonisti della musica italiana dell’ultimo anno. L’evento, che celebra vent’anni di storia, sarà trasmesso in diretta su Rai 1 a partire dalle 21.30, mentre lo spettacolo dal vivo inizierà alle 20.30. L’Arena è già sold out.
I Music Awards non sono una gara tra artisti, ma una celebrazione dei risultati ottenuti nel corso dell’anno. I riconoscimenti riguardano gli album e i singoli che hanno raggiunto le certificazioni Oro, Platino e Multiplatino, oltre ai tour capaci di superare le 100mila, 200mila e 300mila presenze. Accanto ai premi legati ai numeri sono previsti anche riconoscimenti speciali dedicati alle carriere e al contributo dato alla musica e allo spettacolo.
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A condurre le due serate saranno Carlo Conti e Vanessa Incontrada, insieme sul palco dei Music Awards per la quindicesima volta. Il cast riunisce artisti di generazioni e generi diversi: tra gli altri Achille Lauro, Alfa, Anna, Annalisa, Biagio Antonacci, Elisa, Emma, Geolier, Giorgia, Irama, Madame, Marco Mengoni, Max Pezzali, Olly, Pooh e molti altri.
Dal pop al rap, dall’urban alla musica d’autore, la manifestazione vuole raccontare attraverso artisti, premi e performance un anno di successi e, soprattutto, due decenni di evoluzione della musica italiana. In vent’anni sono cambiate le modalità di ascolto, passando dal predominio dei CD e della radio all’era dello streaming e dei social, ma resta centrale il rapporto tra gli artisti e il loro pubblico.
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