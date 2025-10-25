Trova nel Magazine
Musetti-Zverev in diretta tv, semifinale Atp Vienna: canale, orario e il sogno della finale 'italiana' contro Sinner

Semifinale ATP 500 Vienna: oggi pomeriggio Musetti sfida Zverev per un posto in finale: ecco a che ora inizia il match e dove vederlo.

Musetti-Zverev
Lorenzo Musetti è pronto a sfidare Alexander Zverev nella semifinale dell’ATP 500 di Vienna, continuando il suo percorso in Austria dopo aver mostrato grande solidità e continuità nei turni precedenti. Il tennista carrarino, che punta a qualificarsi per le Nitto ATP Finals di Torino, ha superato finora Medjedovic, Etcheverry e Moutet senza perdere un set, dimostrando di aver imparato a gestire meglio la pressione in tornei di alto livello.

Dove vedere Musetti-Zverev in TV e streaming

La semifinale Musetti-Zverev, in programma sabato 25 ottobre 2025, sarà trasmessa in diretta Tv esclusiva sui canali Sky e sarà disponibile in streaming per gli abbonati su Sky Go e NOW.

  • Data: Sabato 25 ottobre 2025
  • Orario: non prima delle 16:30
  • Canali TV: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis
  • Streaming: Sky Go, NOW
  • Precedenti Musetti-Zverev

I due si sono affrontati quattro volte, con Lorenzo Musetti in vantaggio per 3-1 e vincitore delle ultime tre sfide. L’ultimo confronto risale ai quarti degli Internazionali d’Italia, quando il Lorenzo si impose in due set (7-6(1), 6-4).

Chi è Alexander Zverev, avversario di Musetti a Vienna

Alexander Zverev, tedesco classe 1997, è attualmente il numero 3 del mondo. Vincitore di numerosi tornei ATP, tra cui le ATP Finals 2018 e 2021, è noto per la potenza del servizio e dei colpi da fondo campo. Zverev ha raggiunto semifinale e finale nei tornei più importanti, incluso il Masters 1000 e Slam, ed è considerato uno dei giocatori più completi del circuito maschile.

Musetti sogna la sfida a Sinner in finale

Dopo i quarti contro Corentin Moutet, Musetti ha dichiarato in conferenza stampa di essere orgoglioso delle sue prestazioni a Vienna: "Raggiungere nuovamente le semifinali in questo torneo mi riempie di orgoglio. Il pubblico mi ha supportato durante tutta la settimana, aiutandomi a superare anche questa dura battaglia". Poi ha provato ad anticipare i temi della sfida contro Zverev:

"Mi aspetto una battaglia senza esclusione di colpi contro Sascha, che è un giocatore completo e si trova molto bene in queste condizioni. Lui vorrà sicuramente prendersi la rivincita, ma a me piacciono le sfide difficili e spero di esprimere il mio miglior tennis. Zverev è il favorito sulla carta, ma ovviamente voglio cercare di rovinare i suoi piani e approdare in finale.

Infine, sul possibile confronto in finale con Sinner, che questo pomeriggio sfideràDe Minaur nell’altra semifinale: "Tutti sanno quanto si trovi a suo agio sul cemento indoor, è il suo habitat naturale e diventa ancora più devastante. Sta vincendo tantissime partite e il suo livello è impressionante, ma non mi dispiacerebbe giocare contro di lui domenica".

