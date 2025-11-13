Musetti-Alcaraz in TV gratis: canale, orario, l’ultima ‘gufata’ di Sinner contro lo spagnolo
Oggi giovedì 13 novembre 2025 il tennista azzurro prova a fermare lo spagnolo, che in caso di vittoria chiuderebbe l’anno al numero 1: dove vederla in streaming
Jannik Sinner tifa Lorenzo Musetti. Oggi giovedì 13 novembre 2025, infatti, il tennista carrarese torna in campo per la terza giornata delle ATP Finals di Torino e, nella sessione serale, se la dovrà vedere nientemeno che con Carlos Alcaraz. Musetti sogna l’accesso alle semifinali e avrà la spinta di tutta l’Inalpi Arena; allo spagnolo basta una vittoria per chiudere l’anno al numero 1 nel ranking mondiale. Scopriamo dove e quando vedere il match in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.
Musetti-Alcaraz: dove vederla stasera gratis in diretta tv e streaming (giovedì 13 novembre 2025)
Dopo la rinuncia di Novak Djokovic Lorenzo Musetti è sbarcato Torino e, archiviata la sconfitta all’esordio con Taylor Fritz (6-3, 6-4), arriva da una vittoria memorabile contro Alex De Minaur (7-5,6-3,7-5). Stasera andrà in scena il big match della terza giornata delle ATP Finals – Musetti-Alcaraz e il tennista azzurro sogna l’impresa davanti al pubblico di casa. L’incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2 (streaming gratuito disponibile su RaiPlay, tramite app o sito ufficiale); appuntamento a partire dalle ore 20:30. Match visibile anche sui canali Sky Sport e in streaming su NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SKyGo o su Tennis Tv.
- 20:30 Musetti – Alcaraz | in diretta in chiaro su Rai 2; streaming disponibile su RaiPlay
ATP Finals Torino 2025, Sinner ‘tifa’ Musetti: la grande chance di Alcaraz per il ranking
Già sicuro di un posto in semifinale alle ATP Finals 2025 dopo la vittoria su Zverev, Jannik Sinner spera in un ‘colpaccio’ del suo connazionale contro Carlos Alcaraz. I precedenti non sono incoraggianti (7-1 per lo spagnolo), ma Lorenzo Musetti sogna l’impresa anche grazie a tutta la spinta dell’Inalpi Arena di Torino. Ad Alcaraz, invece, basta una vittoria per vincere il girone, agguantare la semifinale e soprattutto per mettere in cassaforte il primato nel ranking ATP e chiudere l’anno come numero 1 davanti a Sinner. Lo spagnolo sarebbe eliminato solo in caso di sconfitta per 2 a 0 contro Musetti e con la vittoria di Fritz con De Minaur.
