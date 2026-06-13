I Muse tornano in Italia dopo 3 anni, "evento inspiegabile" in due date a Milano. Il nuovo album atteso il 26 giugno La band britannica di Matt Bellamy torna in Italia in due attesissime date a supporto del nuovo album che promette un viaggio interstellare. Presto il nuovo album

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Se c’è una band sul Pianeta Terra che sa trasformare un semplice concerto in un’esperienza extrasensoriale, quella band risponde indubbiamente al nome dei Muse. Mettetevi comodi e segnate questa data sul calendario, perché l’attesa è finalmente finita: dopo tre lunghi anni di assenza dai nostri palchi, il leggendario trio britannico si appresta a fare il suo trionfale ritorno in Italia. Un annuncio che ha immediatamente entusiasmato, pronti a riabbracciare una delle formazioni più iconiche e rivoluzionarie della storia recente del rock.

Il tour dei Muse tocca anche l’Italia

L’appuntamento con la storia è fissato per il prossimo autunno, precisamente venerdì 20 e sabato 21 novembre 2026, quando la band accenderà i riflettori dell’Unipol Dome di Milano per due imperdibili date che si preannunciano già leggendarie. La scelta della location e il tempismo non sono affatto casuali: questa straordinaria doppia data milanese casca infatti a dieci anni esatti dal celeberrimo Drones World Tour, l’ultimo grandioso spettacolo concettuale che toccò il nostro Paese.

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Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo attesissimo ritorno? Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme non si limiteranno a celebrare il loro glorioso passato. Il pretesto per questa nuova avventura live è il mastodontico Muse – The Wow! Signal Europa Tour, una tournée nata per presentare dal vivo l’universo sonoro del loro decimo e nuovissimo sforzo discografico. Il nuovo album, intitolato proprio The Wow! Signal, è atteso nei negozi e sulle piattaforme di streaming per il prossimo 26 giugno.

Il significato del nuovo album "interstellare"

Il concept dietro al disco è affascinante e misterioso, legato a un vero e proprio evento inspiegabile di natura cosmica. Il titolo si ispira infatti a un potente impulso radio interstellare della durata di 72 secondi, captato misteriosamente nel 1977 e proveniente dalla lontana costellazione del Sagittario. L’astronomo che per primo scoprì l’anomalia, rimasto folgorato dall’eccezionalità dei dati ricevuti, cerchiò sulla stampa la sequenza alfanumerica, ormai diventata iconica, "6EQUJ5", scrivendo a grandi lettere un emozionato "Wow!" a margine del foglio. Un frammento di storia della scienza e della cultura pop che oggi i Muse hanno deciso di fare proprio, traducendolo in musica.

Le prime anticipazioni di questo lavoro ci proiettano in un viaggio sonoro senza confini. Nelle radio sta già girando il singolo Nightshift Superstar, un brano formidabile che fonde l’inconfondibile rock distorto e potente della band con le atmosfere d’oltralpe della funky French house. A fare compagnia a questa traccia ci sono già l’imponente e monolitica Hexagons, l’esplosivo e graffiante rock di Cryogen e la ballata Be With You, quest’ultima accompagnata da un vero e proprio cortometraggio cinematografico diretto dal regista Nico Paolillo e interpretato dalla talentuosa attrice Ella Balinska.

Per i più appassionati, la caccia al biglietto inizia subito. Coloro che effettueranno il preorder del nuovo album dallo store ufficiale del gruppo avranno il privilegio di accedere a una pre-sale esclusiva dei biglietti a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 17 giugno. Per tutti gli altri, l’apertura della vendita generale dei biglietti scatterà venerdì 19 giugno.

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