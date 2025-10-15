Questo film domina su Mediaset Infinity, altro che La Forza di Una Donna: la storia intensa e travolgente di una madre Una madre affronta il tempo e la malattia scrivendo una lista d’amore per i suoi figli: il film che commuove e conquista il pubblico è su Mediaset Infinity.

Su Mediaset Infinity è iniziata una nuova faida con l’arrivo di un film britannico, pronto a sbaragliare la diretta concorrenza della serie turca di successo La Forza di Una Donna. Perché diciamo questo? Il motivo è molto semplice: la storia che vede una mamma malata di cancro che lascia un’eredità d’amore ai suoi figli e a suo marito, è un gesto che commuove e fa riflettere molto su quanto il puro sentimento di una madre sia forte e intenso per la propria famiglia. Una vicenda vera, che si allontana dalla trama della dizi turca in cui la protagonista lotta tra povertà e abbandoni per dare un futuro ai propri bambini. Entrambe le storie, però, hanno un cosa in comune: l’incredibile coraggio della figura femminile.

Mum’s List – La Scelta di Kate: trama e cast del film britannico

Il successo de La Forza di Una Donna è innegabile, e Canale 5 lo sa, ma su Mediaset Infinity è arrivato un nuovo film britannico che potrebbe minare la sua stabilità. Parliamo di Mum’s List – La Scelta di Kate, una pellicola tratta da una storia vera. Ispirato all’autobiografia di St John Greene, racconta la storia di Kate Greene (Emilia Fox), madre di 37 anni a cui viene diagnosticata una malattia incurabile. Per aiutare il marito Singe (Rafe Spall) e i figli a vivere senza di lei, Kate crea una "lista di sogni e desideri" fatta di appunti e post-it sparsi per la casa, che il marito raccoglie sul computer. Tra consigli pratici e piccoli gesti d’affetto, la lista diventa un modo commovente per rimanere presente nella vita dei suoi cari. Diretto dal britannico Niall Johnson, il film alterna flashback romantici e momenti di presente doloroso, offrendo spunti di riflessione sul valore della famiglia e della vita.

Nel cast troviamo: Rafe Spall, Emilia Fox, Ross McCormack, Sophie Simnett, Bobby Lockwood, Elaine Cassidy, Naomi Battrick, Andrew Byron, Richard Cordery, Susane Jameson, Rachel Warren, Belinda Carroll, Harry Lister Smith.

Perché La Forza di Una Donna e Mum’s List sono ‘diversi’ ma simili

Ma cosa contraddistingue La Forza di Una Donna da Mum’s List – La Scelta di Kate? Se la dizi turca racconta una madre che lotta contro le ingiustizie del mondo, il film britannico porta la battaglia su un terreno più intimo: quello dell’addio. Mentre Bahar combatte per sopravvivere, Kate affronta la consapevolezza della morte, lasciando ai figli una lista che diventa testamento emotivo e guida per la vita. Mum’s List costruisce la sua forza nei piccoli gesti e nelle parole sospese, differenziandosi dalla saga turca ampia e piena di colpi di scena. Al centro resta la maternità come forma estrema di amore e resistenza: Kate, interpretata da Emilia Fox, e il marito Singe, interpretato da Rafe Spall, mostrano la dolcezza e la forza di chi sa che ogni momento è prezioso.

Dove vedere in streaming Mum’s List – La Scelta di Kate

Dopo il successo della serie turca, Mediaset propone questo film come passo successivo, più intimo e realistico nel mostrare malattia, dolore e amore. Come avrete capito, trovate la pellicola in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

