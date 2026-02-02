Buen Camino crolla al Box Office, Muccino travolge Zalone e gli ruba la corona: le nuove uscite I nuovi dati del Box Office non mentono: Buen Camino di Checco Zalone è stato scalzato dalla vetta della Top 10 da un altro film italiano, quello di Muccino.

Sorpresa al Box Office italiano. Dopo settimane di permanenza in vetta alla Top 10, Buen Camino si è visto costretto a cedere il primato a un nuovo film italiano, che ha debuttato alla grande. Stiamo parlando de Le Cose Non Dette, diretto da Gabriele Muccino e con protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone. Checco Zalone scende di una posizione, passando dalla prima alla seconda. Ma vediamo insieme tutti i dettagli e quali sono le prossime uscite.

Buen Camino ‘spodestato’ da Le Cose Non Dette di Muccino: la Top 10 del Box Office italiano

I nuovi dati del Box Office italiano parlano chiaro: Checco Zalone non è più il re della Top 10 con il film Buen Camino. Nel weekend dal 29 gennaio al 1 febbraio 2026, dopo cinque settimane consecutive in testa al box office, la pellicola diretta da Gennaro Nunziante viene superata da Le Cose Non Dette di Gabriele Muccino. Il film (01 Distribution) debutta al primo posto con 2.178.726 euro e una media di 4.492 euro, battendo Buen Camino (1.116.057 euro, media 2.447 – Medusa) e Marty Supreme con Timothée Chalamet, che incassa 1.136.465 euro con una media di 2.649 euro (I Wonder Pictures). L’esordio di Muccino è nettamente superiore a quello del precedente Fino Alla Fine, uscito a ottobre 2024 (472mila euro al debutto, 734mila euro complessivi), e si avvicina a Gli Anni Più Belli, che nel primo weekend del 13 febbraio 2020 aveva incassato 2,9 milioni di euro. Secondo MeteoCinema, Le Cose Non Dette dovrebbe chiudere la corsa a 5,1 milioni di euro, una stima destinata probabilmente a essere superata.

Seconda posizione per Marty Supreme, che registra una flessione contenuta del -29% e raggiunge un totale di 3,2 milioni di euro, con previsioni finali di 4,1 milioni. Terzo posto per Buen Camino, che al sesto weekend arriva a 74.915.208 euro e 9.339.289 presenze. Dopo il record come film di maggior incasso di sempre in Italia, è ora vicino a superare Quo vado?, fermo a 9.368.154 spettatori, per diventare il film più visto dell’era Cinetel (dal 1995).

Le nuove uscite e la Top 10 completa del Box Office italiano

Tra le nuove uscite in Top 10 figurano diversi film stranieri, come Greenland 2: Migration con Gerard Butler (Lucky Red/Universal), che incassa 359.908 euro con una media di 1.585 euro; l’horror Send Help di Sam Raimi (Disney), con 359.851 euro e media di 1.258 euro; e Ben-Rabbia animale (Eagle), con 236.677 euro e media di 1.177 euro. Di seguito, la Top 10 completa del Box Office:

Le cose non dette – € 2.195.669 Buen Camino – € 74.915.208 Marty Supreme – € 3.211.977 La grazia – € 6.197.374 2 cuori e 2 capanne – € 1.672.074 Sentimental Value – € 854.894 Greenland 2: Migration – € 359.908 Send Help – € 371.421 Zootropolis 2 (Zootopia 2) – € 19.361.194 Prendiamoci una pausa – € 1.646.457

