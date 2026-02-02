Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Buen Camino crolla al Box Office, Muccino travolge Zalone e gli ruba la corona: le nuove uscite

I nuovi dati del Box Office non mentono: Buen Camino di Checco Zalone è stato scalzato dalla vetta della Top 10 da un altro film italiano, quello di Muccino.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Sorpresa al Box Office italiano. Dopo settimane di permanenza in vetta alla Top 10, Buen Camino si è visto costretto a cedere il primato a un nuovo film italiano, che ha debuttato alla grande. Stiamo parlando de Le Cose Non Dette, diretto da Gabriele Muccino e con protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone. Checco Zalone scende di una posizione, passando dalla prima alla seconda. Ma vediamo insieme tutti i dettagli e quali sono le prossime uscite.

Buen Camino ‘spodestato’ da Le Cose Non Dette di Muccino: la Top 10 del Box Office italiano

I nuovi dati del Box Office italiano parlano chiaro: Checco Zalone non è più il re della Top 10 con il film Buen Camino. Nel weekend dal 29 gennaio al 1 febbraio 2026, dopo cinque settimane consecutive in testa al box office, la pellicola diretta da Gennaro Nunziante viene superata da Le Cose Non Dette di Gabriele Muccino. Il film (01 Distribution) debutta al primo posto con 2.178.726 euro e una media di 4.492 euro, battendo Buen Camino (1.116.057 euro, media 2.447 – Medusa) e Marty Supreme con Timothée Chalamet, che incassa 1.136.465 euro con una media di 2.649 euro (I Wonder Pictures). L’esordio di Muccino è nettamente superiore a quello del precedente Fino Alla Fine, uscito a ottobre 2024 (472mila euro al debutto, 734mila euro complessivi), e si avvicina a Gli Anni Più Belli, che nel primo weekend del 13 febbraio 2020 aveva incassato 2,9 milioni di euro. Secondo MeteoCinema, Le Cose Non Dette dovrebbe chiudere la corsa a 5,1 milioni di euro, una stima destinata probabilmente a essere superata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Seconda posizione per Marty Supreme, che registra una flessione contenuta del -29% e raggiunge un totale di 3,2 milioni di euro, con previsioni finali di 4,1 milioni. Terzo posto per Buen Camino, che al sesto weekend arriva a 74.915.208 euro e 9.339.289 presenze. Dopo il record come film di maggior incasso di sempre in Italia, è ora vicino a superare Quo vado?, fermo a 9.368.154 spettatori, per diventare il film più visto dell’era Cinetel (dal 1995).

Le nuove uscite e la Top 10 completa del Box Office italiano

Tra le nuove uscite in Top 10 figurano diversi film stranieri, come Greenland 2: Migration con Gerard Butler (Lucky Red/Universal), che incassa 359.908 euro con una media di 1.585 euro; l’horror Send Help di Sam Raimi (Disney), con 359.851 euro e media di 1.258 euro; e Ben-Rabbia animale (Eagle), con 236.677 euro e media di 1.177 euro. Di seguito, la Top 10 completa del Box Office:

  1. Le cose non dette – € 2.195.669
  2. Buen Camino – € 74.915.208
  3. Marty Supreme – € 3.211.977
  4. La grazia – € 6.197.374
  5. 2 cuori e 2 capanne – € 1.672.074
  6. Sentimental Value – € 854.894
  7. Greenland 2: Migration – € 359.908
  8. Send Help – € 371.421
  9. Zootropolis 2 (Zootopia 2) – € 19.361.194
  10. Prendiamoci una pausa – € 1.646.457

Potrebbe interessarti anche

Checco Zalone, Buen Camino vicinissimo al record assoluto

Checco Zalone (ancora) re del Box Office, Buen Camino a un passo dal record assoluto e sogna il trono di Avatar

Il film di Checco Zalone, Buen Camino, non rallenta nemmeno a gennaio: incassi da ca...
Buen Camino diventa il film con il miglior incasso di sempre, Checco Zalone supera Avatar ed entra nella storia del cinema italiano

Buen Camino, travolge Avatar: Checco Zalone conquista il botteghino e fa la storia del cinema italiano

Numeri da capogiro per Buen Camino: il film di Nunziante supera Avatar, vola oltre i...
Buen Camino, Checco Zalone non teme Marty Supreme e domina ancora il Box Office

Buen Camino domina ancora: Checco Zalone non teme Marty Supreme (che debutta alla grande) e le nuove uscite italiane

Nonostante l’esordio da urlo di Marty Supreme, Buen Camino resta in testa: Zalone e ...
Buen Camino, Checco Zalone batte il record detenuto da Quo Vado?

Buen Camino, Checco Zalone entra nella storia del cinema italiano: batte il record e ora vola spedito verso Avatar

Incassi da capogiro per Checco Zalone e Gennaro Nunziante: Buen Camino supera ogni p...
Checco Zalone, il film Buen Camino supera ogni record

Checco Zalone domina (anche) nel giorno dell’Epifania: Buen Camino verso un trionfo mai visto. Il primato è vicino

Incassi record, sale piene e nessun rivale: la commedia di Nunziante, Buen Camino, v...
Tolo Tolo, il film con Checco Zalone è in streaming su Netflix

Buen Camino domina il box office di Natale, Checco Zalone fa il record (italiano): conquistano anche le location

Il nuovo film di Checco Zalone conquista il box office natalizio: tra risate e rifle...
buencamino_checco_zalone

Checco Zalone ci riesce di nuovo: “Buen Camino” vola oltre i 41 milioni e firma un Capodanno storico al cinema

Il nuovo film di Checco Zalone domina il box office, supera i 41 milioni di euro e t...
Buen Camino, la Ferrari di Checco Zalone nel film nascondeva un messaggio segreto

Buen Camino, la targa della Ferrari di Checco Zalone nascondeva un easter egg sbalorditivo: ecco il significato

La targa della Ferrari di Checco Zalone non è solo glamour: tra numeri e lettere nas...
Buen Camino, Box Office da record per Checco Zalone e Martina Colombari lo difende dalle critiche: "Invidiosi"

Buen Camino, Checco Zalone segna il record e Martina Colombari mette a tacere le critiche: "Invidiosi"

L'attrice e conduttrice, co-protagonista nella nuova pellicola del comico pugliese, ...

Personaggi

Mariana Rodriguez

Mariana Rodriguez
Gabriele Muccino

Gabriele Muccino
Letizia Arnò

Letizia Arnò
Dharma Mangia Woods

Dharma Mangia Woods

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963