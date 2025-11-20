Carolina Crescentini veste i panni di Adelina Tattilo: tra finzione e scandali Mrs Playmen conquista Netflix Carolina Crescentini interpreta Adelina Tattilo tra scandali, rivoluzioni e segreti dietro la leggendaria rivista Playmen. Le differenze tra storia vera e serie

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ve ne abbiamo parlato qualche giorno fa, spiegandovi la storia vera dietro alla serie Netflix che sta ricevendo un consenso generale da milioni di persone e, adesso torniamo a farlo. Carolina Crescentini è Adelina Tattilo in Mrs. Playmen, uno show tutto italiano, diretto da Riccardo Donna e disponibile in streaming sulla piattaforma dal 12 novembre 2025. L’attrice interpreta un’imprenditrice, donna ribelle, coraggiosa, che ha sfidato l’Italia intera con la sua rivista erotica, in un Paese in cui la donna era ancora emarginata, non libera di esprimersi e il cui ruolo era prettamente rilegato a quello di madre che bada ai figli e casalinga che si occupa della casa. Ma vediamo le differenze tra la storia vera e la serie tv.

Mrs. Playmen, le differenze tra la storia vera e la serie con Carolina Crescentini

Mrs Playmen, serie italiana diretta da Riccardo Donna e su Netflix dal 12 novembre, racconta l’ascesa di Adelina Tattilo, pioniera dell’editoria erotica italiana negli anni ’60-’70. Abbandonata dal marito, Adelina si impegna a rilanciare la rivista Playmen, sfidando tabù, ostacoli e il clima conservatore dell’epoca, fino a trasformarla in una testata sofisticata e innovativa. La serie è ambientata in un periodo di forti tensioni sociali, tra tradizione e cambiamento, nel quale Tattilo emerge come imprenditrice coraggiosa e anticonformista, impegnata anche nelle battaglie per divorzio, aborto ed emancipazione femminile. Pur ispirandosi alla storia reale, Mrs Playmen non è una biografia rigorosa: mescola verità e finzione, modifica alcuni dettagli (come il numero dei figli) e usa un’estetica narrativa contemporanea.

Lo sceneggiatore capo Mario Ruggeri spiega che, per esigenze narrative e per rispetto della privacy, sono stati introdotti tagli e elementi romanzati: "Di vero c’è molto, quasi tutto quello che riguarda la sfera lavorativa di Adelina corrisponde alla verità, mentre quelli che riguardano la sfera privata sono ispirati alle sue vicende ovviamente romanzate. Per ragioni drammaturgiche era necessario fare dei cambiamenti e anche per una questione di rispetto della privacy abbiamo scelto di ispirarci senza entrare nella biografia stretta. Il personaggio del direttore artistico Chartroux è una crasi di varie personalità, vari personaggi realmente esistiti per quello che riguarda lo spessore culturale, che era altissimo, non le vicende private. Quelle sono totalmente inventate".

Mrs. Playmen 2, la seconda stagione si farà?: Cosa sappiamo

In molti si stanno già chiedendo se Mrs. Playmen avrà una seconda stagione. Al momento, la possibilità di vedere nuovi episodi su Netflix è ancora incerta. La serie, uscita il 12 novembre 2025 e dedicata alla figura di Adelina Tattilo, interpretata da Carolina Crescentini, è prodotta da Aurora TV in sette episodi ed era stata inizialmente concepita come una limited series, con una storia dal percorso definito. Tuttavia, la decisione di proseguire dipenderà dal riscontro del pubblico: visualizzazioni, engagement e impatto culturale potrebbero convincere Netflix a rivedere i piani.

Dal punto di vista narrativo, inoltre, la vita di Tattilo, però, offre ancora ampio materiale: la crescita imprenditoriale, le sfide editoriali e il confronto con una società conservatrice. La sua figura, simbolo di emancipazione e rottura dei tabù, potrebbe sostenere nuovi sviluppi e un’ulteriore esplorazione dell’Italia dell’epoca.

