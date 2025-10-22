Netflix, Carolina Crescentini provocante e tosta: la vera storia dietro la sexy e audace serie Tv Il Colosso dello streaming vuole stravolgere gli schemi con una serie tratta da una incredibile storia vera di audacia e forza tutta al femminile

Carolina Crescentini, star di Boris e di Notte prima degli esami – Oggi, ma anche de I Bastardi di Pizzofalcone sta per approdare su Netflix con una serie tv tratta da una storia vera e che è pronta a travolgere tutti gli schemi costituiti. Un racconto autentico e sexy, in cui la Crescentini interpreta una donna che si è ribellata al destino, prendendolo in mano e forgiandolo secondo i propri desideri. Ecco quando esce in streaming la nuova serie tv Netflix con Carolina Crescentini, in programma anche al Festival del Cinema di Roma.

La rivoluzione di Playmen

Mrs Playmen, serie in arrivo in streaming su Netflix con Carolina Crescentini nei panni della protagonista, racconta la storia di Adelina Tattilo, fondatrice nel 1967 della rivista erotica Playmen. In un’Italia, quella degli anni 6′ e 70, che voleva la donna solo come moglie e madre, Adelina, forte e indipendente, è riuscita a prendere in mano la propria vita, ribellandosi e facendo tutto di testa propria. Pur essendo una cattolica devota, era anche audace anticonformista, e per questo si è trovata in prima linea nelle battaglie cruciali per il divorzio, il diritto all’aborto e per l’emancipazione femminile.

Con grande intuito e fiuto per gli affari, sfruttando il bando messo dalla Buoncostume sul famoso magazine Playboy dell’americano Hugh Hefner, alla fine degli anni 70 ha iniziato la pubblicazione della propria rivista, appunto Playmen. Le modelle che posavano per la Tattilo erano più magre e mature, meno prosperose e cariche di un fascino discreto, in opposizione a quello che sarebbe stato il dilagare di immagini pornografiche negli anni 90. In questo senso, Playmen fu una rivoluzione. "Gli Stati Uniti sono un matriarcato", disse una volta Adelina in un’intervista al Time. "Penso che sia questa la ragione per cui gli uomini americani preferiscono le donne con seni esagerati, voluminosi, vere calde bambinaie con un rassicurante aspetto materno".

Carolina Crescentini è Adelina Tattilo in Mrs Playmen in streaming su Netflix

La storia di Adelina Tattilo comincia nel 1928 a Manfredonia, in Puglia. Sua madre, Chiara Nenna, era figlia di un commerciante famoso della cittadina pugliese; suo padre, Peppino Tattilo, aveva archiviato il titolo nobiliare di marchese per sostentare la famiglia d’origine, dopo che un incidente aveva paralizzato il nonno di Adelina. La giovane, terzogenita di otto fratelli e sorelle, portava il nome della nonna paterna, già dama di compagnia della regina di Napoli. Fino al compimento dei 16 anni studia alla scuola pubblica, poi poi entra in un collegio di suore fino alla maturità. Prima di ciò, però, incontra quello che sarà il suo futuro marito, Saro Balsamo, dirimpettaio di un anno e mezzo più giovane. "Ho vissuto tutti i tabù, l’infanzia, la verginità. Ero poco informata, mia madre per pudore e altre cose mi nascondeva la verità", rivelerà successivamente alla Rai nel 1987. I due si sposano molto giovani e hanno tre figli, Fabrizio, Roberto e Manuela. Assieme, nel 1965 danno vita alla rivista musicale Big, ma quattro anni dopo arriva il divorzio.

Quando esce Mrs Playmen su Netflix con Carolina Crescentini: il trailer della serie tv

Mrs Playmen con Carolina Crescentini, in uscita il prossimo 12 novembre, si prospetta una decisa ventata di aria fresca per il panorama delle serie tv italiane nel catalogo di Netflix. Per ingannare l’attesa, vi lasciamo in calce il trailer ufficiale.

