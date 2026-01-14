Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Dal 10 febbraio arriverà in esclusiva su Netflix in streaming Motorvalley, la nuova serie di Matteo Rovere (per Groenlandia) con protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini: pronto un nuovo e fiammante trailer per accendere ancora di più l’entusiasmo. Dopo il successo con Veloce come il vento, Matteo Rovere torna nel mondo dei motori e a una storia in cui una seconda occasione non si nega a nessuno. Come al solito, vi lasciamo il trailer di Motorvalley in calce all’articolo.

Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) e Blu (Caterina Forza) hanno perso quasi tutto nella loro vita, ma una cosa li accende ancora: l’amore per le auto e l’adrenalina. Elena, rampolla della Dionisi, proprietaria di una famosa scuderia, deve riconquistare un ruolo nell’impresa di famiglia, ora nelle mani del fratello. Assolda Blu, giovane testa calda con un’attrazione fatale per la velocità, e Arturo, ex pilota leggendario ritiratosi dopo un tragico incidente, per allenarla. Ognuno di loro ha un motivo per correre più veloce degli altri.

Motorvalley è la storia del loro viaggio attraverso una delle gare automobilistiche più appassionanti: Il Campionato Italiano Gran Turismo (GT) dove le auto e le corse non sono solo una passione da condividere ma anche una ragione di vita, o di morte.

Guest star "pistaiole" nel cast di Motorvalley e quando esce la serie