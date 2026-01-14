Trova nel Magazine
Luca Argentero sfreccia su Netflix con Giulia Michelini: il trailer di Motorvalley è da perdere la testa

Diamo un primo sguardo alla prossima serie in esclusiva su Netflix creata da Matteo Rovere, la mente dietro a Veloce come il vento con Stefano Accorsi

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Dal 10 febbraio arriverà in esclusiva su Netflix in streaming Motorvalley, la nuova serie di Matteo Rovere (per Groenlandia) con protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini: pronto un nuovo e fiammante trailer per accendere ancora di più l’entusiasmo. Dopo il successo con Veloce come il vento, Matteo Rovere torna nel mondo dei motori e a una storia in cui una seconda occasione non si nega a nessuno. Come al solito, vi lasciamo il trailer di Motorvalley in calce all’articolo.

L’adrenalinico trailer di Motorvalley di Netflix con Luca Argentero

Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) e Blu (Caterina Forza) hanno perso quasi tutto nella loro vita, ma una cosa li accende ancora: l’amore per le auto e l’adrenalina. Elena, rampolla della Dionisi, proprietaria di una famosa scuderia, deve riconquistare un ruolo nell’impresa di famiglia, ora nelle mani del fratello. Assolda Blu, giovane testa calda con un’attrazione fatale per la velocità, e Arturo, ex pilota leggendario ritiratosi dopo un tragico incidente, per allenarla. Ognuno di loro ha un motivo per correre più veloce degli altri.

Motorvalley è la storia del loro viaggio attraverso una delle gare automobilistiche più appassionanti: Il Campionato Italiano Gran Turismo (GT) dove le auto e le corse non sono solo una passione da condividere ma anche una ragione di vita, o di morte.

Guest star "pistaiole" nel cast di Motorvalley e quando esce la serie

Motorvalley è creata da Francesca Manieri, Gianluca Bernardini e Matteo Rovere. La regia è affidata allo stesso Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci, mentre la sceneggiatura è stata curata da Francesca Manieri, Matteo Rovere, Gianluca Bernardini, Michela Stranieroe Erika Z. Galli.

Nel cast, oltre ai già citati Argentero, Michelini e Forza, troviamo: Giovanna Mezzogiorno, Davide Donin, Ivano Chinali, Giuseppe Spata, Giancarlo Previati, Diego Ribon, Stefano Abbati, Leonardo Bianconi, Simonetta Solder e Andrea Montovoli. A rendere ancora più autentica l’atmosfera dei circuiti, la produzione ha coinvolto Alberto Naska e Simone Tonoli, piloti e creator amatissimi dagli appassionati di motori. Vi lasciamo qui sotto il trailer ufficiale di Motorvalley, in uscita su Netflix il prossimo 10 febbraio.

