Luca Argentero sfreccia su Netflix, ma nella vita lo sfottono: ecco perché. E l'incidente: "Un segnale" L'attore torinese e la collega Giulia Michelini, ospiti da Fabio Fazio a Che Tempo che fa, hanno presentato la serie, in onda su Netflix dal 10 febbraio

Ospiti da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Luca Argentero e Giulia Michelini hanno presentato Motorvalley, la nuova serie di Matteo Rovere in programma da domani, 10 febbraio, in streaming su Netflix. Accento romagnolo e il rapporto col mondo dei motori sono stati gli argomenti al centro della chiacchierata col conduttore ligure. L’attore torinese ha confidato di non essere esattamente un appassionato di automobili, soprattutto quelle da corsa, e che anzi è spesso preso in giro dai suoi amici per la sua "incapacità al volante".

Luca Argentero e Giulia Michelini da Fabio Fazio a parlare di Motorvalley

"Sulla parlata romagnola siamo stati aiutati", ha raccontato Giulia Michelini nel salotto di Che Tempo Che Fa, ospite di Fabio Fazio assieme al collega Luca Argentero per presentare la serie Motorvalley, in arrivo su Netflix in streaming il 10 febbraio. "Siam mica dei patacca, dovevamo fare le cose fatte bene…", ha aggiunto Argentero, incalzato da Fazio. "Quello è uno stato d’animo, c’ho messo mesi a smettere...". "Ci ha aiutati Stefano Alessandroni, un bravissimo attore che ci ha fatto da coach. Ci ha aiutato a non cercare un accento specifico, ma una cadenza" ha specificato Michelini.

Girata e prodotta da Matteo Rovere, che ne ha curato la sceneggiatura assieme a Francesca Manieri, Gianluca Bernardini, Michela Straniero ed Erika Z. Galli, Motorvalley racconta la storia di Arturo (Luca Argentero), ex pilota caduto ai margini del mondo delle corse, Elena (Giulia Michelini), giovane rampolla di una famosa scuderia, e Blu (Caterina Forza), talento emergente da allenare e guidare.

Argentero ammette: "I miei amici mi prendono in giro, al volante sono un incapace"

"Non avevo mai avevo messo il sedere su un’auto sportiva e sono preso in giro dai miei amici per la mia totale incapacità al volante" ha raccontato Argentero. "Non avevo mai subito il fascino di questo mondo, mi ci sono immerso per la prima volta. Ho scoperto una cosa che non conoscevo, ma la velocità resta per me una roba da matti. Il giorno in cui dovevo fare un giro in circuito, chi doveva portarmi in pista esce dai box per il riscaldamento e si schianta contro un muro. Ho pensato: ‘È un segnale. Non ho mai fatto un giro e non lo farò certo questa volta", ha aggiunto.

Se siete interessati al nuovo lavoro di Matteo Rovere, la mente dietro a Veloce come il vento con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, trovate Motorvalley in streaming nel catalogo di Netflix a partire da domani, 10 febbraio.

