Luca Argentero non si ferma: è pronto a sgommare in questa storia di riscatto su Netflix

Ormai è praticamente tutto pronto per il debutto in streaming su Netflix di Motorvalley, la nuova serie di Matteo Rovere con protagonisti Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza. Prodotta da Groenlandia e scritta da Francesca Manieri, Matteo Rovere, Gianluca Bernardini, Michela Straniero e Erika Z. Galli, la serie conta 6 episodi, con data di uscita su Netflix fissata per il prossimo 10 febbraio. Ecco tutto ciò che sappiamo per ora su Motorvalley con Luca Argentero e Giulia Michelini, di cui vi lasciamo il trailer in calce a questo articolo.

Di cosa parla la trama di Motorvalley in streaming su Netflix con Luca Argentero e Giulia Michelini: il trailer

Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) e Blu (Caterina Forza) hanno perso quasi tutto nella loro vita, ma una cosa li accende ancora: l’amore per le auto e l’adrenalina. Elena, rampolla della Dionisi, proprietaria di una famosa scuderia, deve riconquistare un ruolo nell’impresa di famiglia, ora nelle mani del fratello; assolda Blu, giovane testa calda con un’attrazione fatale per la velocità, e Arturo, ex pilota leggendario ritiratosi dopo un tragico incidente, per allenarla. Ognuno di loro ha un motivo per correre più veloce degli altri.

Motorvalley è la storia del loro viaggio attraverso una delle gare automobilistiche più appassionanti: Il Campionato Italiano Gran Turismo (GT) dove le auto e le corse non sono solo una passione da condividere ma anche una ragione di vita, o di morte.

"Sono un pilota in cerca di riscatto": Luca Argentero racconta Motorvalley dopo Doc

"È una storia di riscatto, il mio è un personaggio che parte sconfitto e ha la possibilità di tirare su la testa", ha raccontato in un’intervista Luca Argentero, protagonista di Motorvalley, in arrivo il 10 febbraio 2026 in streaming su Netflix. "Ho ricevuto una proposta interessante da Matteo [Rovere, il regista e co-sceneggiatore, ndr], un personaggio diverso da quelli che ho interpretato finora. Sono abituato ad ambienti più consolatori, invece questo è diverso ed era bello provarci", ha aggiunto.

Per Rovere si tratta di un ritorno alle origini, a dieci anni da Veloce come il vento. Il film è stato infatti girato in buona parte a Imola, con Stefano Accorsi e Matilde De Angelis nel cast. Ora, il il regista e produttore torna a raccontare l’Emilia-Romagna dei motori, un territorio che considera unico per forza evocativa ed epicità, nonché capace di unire realismo e immaginazione. Il Circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola e le strade cittadine diventano parte integrante del racconto, rafforzando il legame tra la storia e un territorio simbolo della "Motor Valley" italiana. Se siete incuriositi, vi lasciamo il trailer di Motorvalley (in uscita su Netflix il 10 febbraio 2026) qui sotto.

