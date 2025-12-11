Motorvalley, Luca Argentero in cerca di redenzione in pista su Netflix: il trailer è da urlo L'attore torinese affianca Giulia Michelini nella nuova serie prodotta da Matteo Rovere, lo stesso di Veloce come il vento

Motori caldi e ruggenti in Motorvalley, nuova serie originale Netflix con Luca Argentero e Giulia Michelini e prodotta e diretta da Matteo Rovere, presentata con un primo trailer. Il teaser offre un assaggio iniziale del mood dell’adrenalinico progetto, che promette emozioni forti e un’immersione totale nel mondo delle corse, nello specifico nel Campionato Italiano Gran Turismo. Motorvalley uscirà nel catalogo di Netflix il 10 febbraio 2026, con tutti e 6 gli episodi subito disponibili per la visione. Per Rovere non si tratta del primo progetto inerente al mondo delle corse, in quanto nel 2016 aveva già prodotto Veloce come il vento, film che ha lanciato la carriera di Matilda De Angelis.

Il primo trailer di Motorvalley su Netflix con Luca Argentero

In Motorvalley sun Netflix, che si mostra col primo trailer, Arturo (Argentero), è un ex pilota leggendario costretto al ritiro dopo un tragico incidente. Elena (Michelini) è l’erede della potente famiglia Dionisi, decisa a riconquistare il proprio posto nella scuderia di famiglia, mentre Blu (Caterina Forza), è una giovane promessa ribelle con un talento naturale per la velocità.

Uniti dalla passione per le quattro ruote e per la velocità, i tre intraprendono un cammino nel Campionato Italiano Gran Turismo (GT), dove ogni gara è questione di vita, morte e redenzione.

Il cast di Motorvalley con Luca Argentero

Motorvalley è creata da Francesca Manieri, Gianluca Bernardini e Matteo Rovere, diretta dallo stesso Rovere insieme a Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci. La sceneggiatura è curata e scritta da Manieri, lo stesso Rovere, Bernardini, Michela Straniero ed Erika Z. Galli.

Nel cast, oltre ai già citati Argentero, Michelini e Forza, troviamo: Andrei Nova, Alessandro Cucca, Daniele Balconi, Rocio Luz, Luca Ferrini, Niko Razzetti e Stefano Pelloni. Vi ricordiamo che Motorvalley esce su Netflix il 10 febbraio 2026 con tutti e 6 gli episodi contemporaneamente. Vi lasciamo qui in calce il trailer della serie.

