Motorvalley, la nuova serie Netflix con Luca Argentero e Giulia Michelini: adrenalina, riscatto e motori in pista

Il drama in sei episodi esplora il mondo delle corse automobilistiche tra rivalità, passione e storie personali di riscatto: nel cast anche Giulia Michelini e Caterina Forza.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Il 10 febbraio 2026 Netflix accende i motori con Motorvalley, la serie italiana che promette di essere uno degli appuntamenti più attesi della piattaforma nel primo trimestre dell’anno. Con un cast di stelle guidato da Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza, il drama in sei episodi esplora il mondo delle corse automobilistiche tra rivalità, passione e storie personali di riscatto.

È un racconto di corse e di relazioni, ma soprattutto una storia umana: tre vite che si intrecciano e si spingono oltre i limiti personali per affrontare un campionato che non è solo sport, ma identità e redenzione. Tra gli scenari suggestivi della ‘Motor Valley‘ emiliano-romagnola, è molto più di una serie sulle corse: è un dramma umano avvincente, dove ogni sorpasso in pista riflette un sorpasso emotivo nelle vite dei protagonisti.

Curiosi di saperne di più? Trovate tutte le info nel Video!

