Motorvalley, la nuova serie Netflix con Luca Argentero e Giulia Michelini: adrenalina, riscatto e motori in pista
Il drama in sei episodi esplora il mondo delle corse automobilistiche tra rivalità, passione e storie personali di riscatto: nel cast anche Giulia Michelini e Caterina Forza.
Il 10 febbraio 2026 Netflix accende i motori con Motorvalley, la serie italiana che promette di essere uno degli appuntamenti più attesi della piattaforma nel primo trimestre dell’anno. Con un cast di stelle guidato da Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza, il drama in sei episodi esplora il mondo delle corse automobilistiche tra rivalità, passione e storie personali di riscatto.
È un racconto di corse e di relazioni, ma soprattutto una storia umana: tre vite che si intrecciano e si spingono oltre i limiti personali per affrontare un campionato che non è solo sport, ma identità e redenzione. Tra gli scenari suggestivi della ‘Motor Valley‘ emiliano-romagnola, è molto più di una serie sulle corse: è un dramma umano avvincente, dove ogni sorpasso in pista riflette un sorpasso emotivo nelle vite dei protagonisti.
