MotoGP Valencia, dove vederla in tv gratis e in streaming: Bagnaia già con la testa all'anno prossimo Bagnaia pensa già alla prossima stagione: dove vedere il GP di Valencia di MotoGP in streaming e in diretta tv in chiaro

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

La MotoGP si sta ufficialmente per concludere, con l’ultimo atto del Mondiale 2025 in programma a Valencia, sul Circuito Ricardo Tormo. Il Gran Premio finale di questa stagione farà anche calare il sipario su un’annata davvero difficile per due piloti protagonisti della scorsa stagione: Jorge Martin e, soprattutto, Pecco Bagnaia. Se da un lato lo spagnolo aveva visto il proprio campionato compromesso ancora prima dell’avvio per via di un brutto infortunio, il torinese a sorpresa ha litigato con la propria Ducati per tutto l’anno, senza trovare mai una quadra per la situazione. All’indomani del GP di Valencia della MotoGP, visibile in streaming su Now TV e Sky Go e in chiaro su TV8, le dichiarazioni di Pecco Bagnaia lasciano ben poco all’immaginazione.

Pecco Bagnaia è chiaro: testa all’anno prossimo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per la medaglia di bronzo finale in MotoGp è ancora tutto aperto tra Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, trionfatore a a Portimao, e Pedro Acosta. I competitor della rossa di Borgo Panigale sono cresciuti tantissimo nelle ultime gare e al pilota italiano dell’Aprilia basteranno appena 2 punti a Valencia per strappare senza appello la terza piazza della classifica finale. Uno smacco per Bagnaia, che si va a unire alle deludenti performance della stagione, in particolare nelle ultime sei uscite: una sola vittoria e ben 5 ritiri.

Alla vigilia dell’ultimo atto di questo Campionato, Nuvola Rossa ha esplicitato tutte le proprie preoccupazioni e difficoltà, proiettandosi già all’anno prossimo. "Si chiude una stagione complicata: abbiamo lavorato moltissimo, fatto molta fatica in alcune gare, meno in altre, ma non siamo riusciti a essere solidi nei risultati. Continueremo a lavorare, l’obiettivo è tornare competitivi e costanti nelle prestazioni. Sfrutteremo anche in questo senso l’ultimo weekend di gara e poi il test del martedì", ha confidato.

Dove vedere il GP di Valencia della MotoGP in streaming e in tv in chiaro

Il weekend di gara della MotoGP per il GP di Valencia, sul Circuito Ricardo Tormo, disponibile in streaming su NOW TV e Sky Go e in chiaro su TV8, si apre sabato 15 novembre con le qualifiche, con la Q1 al via alle 10.50. Alle 15.00, sulla distanza di 13 giri, in programma la Gara Sprint. Domenica 16, alle 14.00, la Gara lunga. Tutte le sessioni di qualifiche e la Gara Sprint saranno trasmesse in diretta in chiaro su TV8, mentre la Gara lunga sarà in differita alle ore 16.00).

MotoGP, tutto il programma di gara del Weekend di Valencia

Sabato 15 novembre

Ore 10.50: MotoGP Q1 (diretta su TV8)

Ore 15.00: MotoGP Sprint Valencia (diretta TV8)

Domenica 16 novembre

Ore 14.00: MotoGP Gara lunga Valencia (differita TV8 ore 16.00)

Potrebbe interessarti anche