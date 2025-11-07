MotoGP Portogallo, dove vederla in tv gratis e in streaming: Charte "Marquez è grave" L'infortunio occorso a Marc Marquez in Indonesia è peggio del previsto: dove vedere il GP del Portogallo di MotoGP in streaming e in diretta tv in chiaro

Mancano ormai solo due gare al termine del Mondiale 2025 di MotoGP e i giochi sono sostanzialmente tutti fatti. Resta da decidere la terza piazza del podio finale, attualmente contesa tra i due italiani Marco Bezzecchi (su Aprilia) e Pecco Bagnaia (su Ducati). Fuori dai giochi Marc Marquez, fresco vincitore del nono titolo mondiale, a causa di un brutto infortunio rimediato in Indonesia. Riguardo alle condizioni del pilota spagnolo si è espresso il direttore medico della MotoGP, il dottor Angel Charte con un commento lapidario: "Marc è grave". Per il GP del Portogallo sul Circuito di Portimao, disponibile in streaming su Now TV e Sky Go e in diretta in chiaro su TV8, Bagnaia avrà un temporaneo nuovo compagno, Nicolò Bulega, ducatista vincitore del Mondiale Supersport 2023.

Parla Angel Charte: "Marc Marquez è grave"

Dura l’analisi effettuata dal direttore medico della MotoGP, il dottor Angel Charte, all’indomani dell’infortunio patito da Marc Marquez in Indonesia: "È grave". Il pilota spagnolo è stato travolto da Marco Bezzecchi sul Circuito di Sepang, rimediando "la frattura della coracoide e la lesione dei legamenti", come si legge nel referto medico. Una brutta botta per il "Cabroncito", poiché l’infortunio ha colpito lo stesso braccio, il destro, che aveva rischiato di fargli chiudere anzitempo la carriera nel 2020. "Marquez ha fatto quello che doveva fare e l’infortunio che ha avuto non è facile", ha spiegato Charte in un’intervista al quotidiano spagnolo As. "È un infortunio grave perché il braccio è molto danneggiato dopo quattro operazioni. Penso che debba tornare quando sarà al cento per cento, come lui stesso ha detto. Dobbiamo lasciare che il corpo si rigeneri", ha aggiunto.

Per questo motivo la sella dell’altra Ducati ufficiale in griglia oltre a quella di Pecco Bagnaia sarà occupata per le ultime due gare i programma da Nicolò Bulega. Il pilota italiano veste il rosso di Borgo Panigale nel campionato Superbike e aveva militato nel Motomondiale in Moto3 e Moto2, prima di passare alla Supersport, vinta nel 2023 proprio con la Ducati. Per il pilota emiliano si tratta di un debutto atteso da lungo tempo e che, chissà, potrebbe far presagire un futuro proprio nella categoria?

Dove vedere il GP del Portogallo della MotoGP in streaming e in tv in chiaro

Il weekend di gara della MotoGP per il GP del Portogallo, sul Circuito di Portimao, disponibile in streaming su NOW TV e Sky Go e in chiaro su TV8, si apre sabato 8 novembre con le qualifiche, con la Q1 al via alle 11.50. Alle 16.00, sulla distanza di 12 giri, in programma la Gara Sprint. Domenica 9, alle 14.00, la Gara lunga. Tutte le sessioni di prove e qualifiche, la Gara Sprint e la Gara lunga saranno trasmesse in diretta in chiaro su TV8.

MotoGP, tutto il programma di gara del Weekend della Malesia

Sabato 8 novembre

Ore 11.50: MotoGP Q1 (diretta su TV8)

Ore 16.00: MotoGP Sprint Portogallo (diretta TV8)

Domenica 9 novembre

Ore 14.00: MotoGP GP Portogallo (diretta TV8)

