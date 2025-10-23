MotoGP Malesia, dove vederla in tv gratis e in streaming: Biaggi shock "Bagnaia lascia Ducati" L'incredibile indiscrezione di Max Biaggi lascia tutti attoniti: dove vedere il GP della Malesia di MotoGP in streaming e in diretta tv in chiaro

Il Campionato del Mondo 2025 di MotoGp si è ufficiosamente concluso ormai da qualche gara, con Marc Marquez incoronato campione con largo anticipo. Con lo spagnolo infortunato e out per il finale di stagione, nel team ufficiale rimane solo Pecco Bagnaia. Il pilota torinese classe 1997 ha "litigato" con la propria Ducati per tutta la stagione, collezionando zero punti nelle ultime 4 uscite, inframmezzate da una (a questo punto estemporanea) doppietta Sprint-Gara lunga in Giappone, a Motegi. All’alba del GP della Malesia, sul circuito di Sepang e disponibile in streaming su Now TV e Sky Go e in diretta e in chiaro su TV8, arriva una clamorosa indiscrezione. Secondo Max Biaggi, infatti, Nuvola Rossa potrebbe non essere parte del Team Lenovo Factory l’anno prossimo.

Pecco Bagnaia lascia la Ducati? La clamorosa ipotesi di Max Biaggi

Da dopo il ritorno in pista post pausa estiva, ovvero il GP d’Austria, Pecco Bagnaia ha totalizza la miseria di 61 punti tra Sprint e Gare lunghe. Per dare una misura: se il Mondiale fosse partito ad Agosto, ora il ducatista sarebbe undicesimo. I problemi con la moto sono evidenti e sono certificati dal crollo in classifica, in cui è stato sopravanzato dal connazionale Marco Bezzecchi su Aprilia. Parlando all’emittente radiofonica RTL102.5, l’ex campione 250 e Superbike Max Biaggi ha provato ad analizzare, per quanto difficile, la situazione. "Si dice che due indizi rappresentino una prova. In questo caso, però, ci sono pochi indizi e addirittura confusi. Inoltre, quando si chiede un chiarimento, in Ducati non si esprimono e Bagnaia parla con un linguaggio non comprensibile. È difficile da capire anche per noi che siamo all’interno del paddock", avrebbe detto ai microfoni.

Il pilota romano avrebbe anche ipotizzato una scelta drastica per la casa di Borgo Panigale: Bagnaia fuori dal team ufficiale. Alla domanda se, per lui, Pecco rimarrà in sella alla Ducati, Biaggi avrebbe detto: "Non ci metterei la mano sul fuoco. Le case cercano sempre di portare avanti giovani piloti con cui dare continuità. È possibile pensare che Francesco sia spostato in un team satellite". Si tratta, chiaramente, di uno scenario improbabile, anche perchè Bagnaia vanta un contratto col team Ducati principale fino alla fine della stagione 2026.

Dove vedere il GP di Malesia della MotoGP in streaming e in tv in chiaro

Il weekend di gara del GP della Malesia di MotoGP, disponibile in streaming su NOW TV e Sky Go e in chiaro su TV8, si apre sabato 25 con le qualifiche: Q1 fissata alle 4.50 del mattino, seguita immediatamente dalla Q2. Alle 9.00 il via alla Gara Sprint, sulla distanza di 10 giri, trasmessa anche in diretta in chiaro su TV8. Domenica 26 è il turno della Gara lunga: semafori spenti alle 8.00, con differita in programma alle 14.00 sul Canale 8 del Digitale Terrestre.

MotoGP, tutto il programma di gara del Weekend della Malesia

Sabato 25 ottobre

Ore 04.50: MotoGP Q1 (diretta su TV8)

Ore 9.00: MotoGP Sprint Malesia (diretta TV8)

Domenica 26 ottobre

Ore 8.00: MotoGP GP Malesia (differita TV8 ore 14.00)

