MotoGP Australia oggi in tv e in streaming, dove vederlo: Marco Bezzecchi è da record Nuovo record di pista con 1'26"492 di Marco Bezzecchi, che vola a Phillip Island ma... deve scontare un doppio long lap penalty

Marco Bezzecchi ha fatto segnare un nuovo record della posta, volando sul circuito australiano di Phillip Island. Il pilota riminese, però, dovrà scontare un doppio long lap penalty nella gara di domenica, anche se per quanto mostrato dalle Aprilia i giochi sono tutti ancora aperti, nonostante un Mondiale ormai deciso da tempo, come confermato anche dal secondo crono di Raul Fernandez. Pecco Bagnaia ancora dietro, con il nono posto. Le prequalifiche non sorridono nemmeno ad Alex Marquez, classificatosi quinto.

Marco Bezzecchi velocissimo, è record

Nonostante i due long lap penalty che deve scontare, la prova di Bazzecchi fa ben sperare in vista della gara di domenica, mentre Francesco Bagnaia continua a faticare. Il pilota della Ducati, infatti, riesce a qualificarsi alle Q2 solo all’ultimo. Bene l’altro ducatista, Fabio Di Giannantonio, il migliore tra i piloti della casa emiliana, che chiude al terzo posto. Fabio Quartaro, con la Yamaha, si piazza al quarto posto, seguito proprio da Alex Marquez e dal compagno di scuderia del francese, Alex Rins. Settimo Luca Marini, sulla Honda e Pol Espargaro, Ktm, che ha sostituito Vinales. L’ultimo posto per il passaggio diretto in Q2 è di Pedro Acosta.

Dove vedere il GP d’Australia di MotoGP

La MotoGP resta in pista fino a domenica 19 ottobre 2025 per il Gran Premio d’Australia, a Phillip Island. Dopo due settimane di sosta e senza il campione del mondo Marc Marquez, operatosi alla scapola e sostituito dal tester Michele Pirro, la Sprint Race va in scena alle ore 06.00 di sabato 18, mentre la gara partirà alle ore 05.00 di domenica, dopo le competizioni di Moto3 (alle 02.00) e Moto 2 (alle 03.15). Da stasera, in tv, sarà possibile vedere le prove libere, le qualifiche e le gare in diretta live streaming su Sky Go per gli abbonati Sky e tramite l’applicazione di Now Tv. Oppure, in differita, saranno trasmesse anche in chiaro da TV8.

Il programma del weekend, quando e dove vedere la MotoGP

Venerdì 17 ottobre dalle ore 23.35, Prove libere: Sky Sport, Now, TV8

Sabato 18 ottobre dalle ore 01.45, Qualifiche: Sky Sport, Now, TV8

Sabato 18 ottobre ore 06.00, Sprint Race Moto GP: Sky Sport, Now, differita TV8 Ore 13.00

Domenica 19 ottobre ore 02.00, Gara Moto3: Sky Sport, Now, differita TV8 ore 11.00

Domenica 19 ottobre ore 03.15, Gara Moto2: Sky Sport, Now, differita TV8 ore 12.15

Domenica 19 ottobre ore 05.00, Gara MotoGP: Sky Sport, Now, differita TV8 ore 14.00

