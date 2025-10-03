MotoGP, orari e dove vedere il GP di Indonesia in Streaming: altri problemi per Bagnaia Il pilota spagnolo festeggerà il nono titolo iridato, mentre il compagno di squadra Pecco Bagnaia è nuovamente alle prese con i problemi alla moto

Mancano ancora cinque GP, ma i giochi nella classe regina del Motomondiale si sono già chiusi: Marc Marquez, dopo un campionato dominato, ha portato a casa il nono titolo iridato. Anche il campionato costruttori è, già assegnato, con la Ducati che vince il sesto consecutivo. L’ennesima dimostrazione di forza della casa di Borgo Panigale, che non ha più ormai rivali in attesa del V4 testato da Yamaha qualche tempo fa e del nuovo regolamento atteso per il 2027. Si tratterà di una passerella d’onore per Marquez da qui alla fine del campionato. Ecco dove vedere il GP di Indonesia della MotoGP in streaming.

Marquez vince, Bagnaia sbotta dopo il successo di Motegi

Se dalla parte del box Ducati occupata da Marc Marquez, fresco campione del mondo per la nona volta, si respira l’aria dell’idillio, in quella abitata da Pecco Bagnaia la situazione è diametralmente opposta. Il pilota torinese sembrava aver ritrovato un equilibrio dopo il tris giapponese di Motegi, in cui aveva conquistato Pole, Sprint e Gara domenicale. In Indonesia, però, è tornato il brutto tempo. Entrambi i ducatisti hanno faticato nelle prove libere di venerdì mattina, su un circuito, va detto, in cui la rossa ha storicamente sempre avuto problemi prestazionali. I due dovranno presentarsi alle qualifiche passando da Q2.

Se, però, per Marquez (alle prese con due cadute in prova) si può chiudere un occhio, per Bagnaia è tornato d’attualità il tema legato al rendimento ondivago e incostante mostrato in questa stagione. A peggiorare le cose, Alessio "Uccio" Salucci, team manager del Team Ducati VR46, avrebbe rivelato che nei test a Misano Bagnaia avrebbe girato in pista con la GP24 di Franco Morbidelli su richiesta di Ducati. Davide Tardozzi, team manager Ducati Corse, si è giustificato dicendo che si è trattato di una strategia atta a non dare troppe informazioni agli avversari. Bagnaia ha dribblato le domande affermando: "Queste domande vanno fatte a Dall’Igna, io non voglio più rispondere sull’aspetto tecnico, dico solo quello che la gente mi dice di dire. Non voglio più entrare in questo gioco". Insomma, la frustrazione di Pecco appare palpabile. E dopo una stagione come quella che sta per concludersi, avendo perso all’ultima gara lo scorso mondiale, sarebbe comprensibile.

Dove e quando vedere il GP di Indonesia di MotoGP in streaming

Il GP di Indonesia, in programma sul circuito di Mandalika, sarà visibile in streaming live su NOW TV o sull’app di Sky Go per gli abbonati Sky. Si parte alle 4.50 di sabato 4 ottobre con le qualifiche della MotoGP, seguite alle 9.00 dalla Gara Sprint sulla distanza di 13 giri. Domenica mattina, alle 6.00, in programma la partenza dalla Moto3, seguita alle 7.15 dalla Moto2. Semafori spenti e gas a martello per la MotoGP alle 9.00 di domenica 5 ottobre.

