Anne Hathaway travolta dalle polemiche sul web: “Blasfemia!”. Le foto che hanno scatenato i social
Nelle ultime ore, dopo l’uscita di alcune immagini promozionali, si è generata una forte polemica attorno al nuovo film dell’attrice: il motivo.
Ancora prima di approdare nelle sale cinematografiche, il film Mother Mary è già riuscito a far parlare di sé in lungo e in largo. La nuova pellicola con Anne Hathaway, che uscirà il 14 maggio 2026, è riuscita a generare polemiche infuocate solo con le prime immagini promozionali pubblicate sui social. Le foto ‘incriminate’ immortalano in particolare la bellissima attrice protagonista nei panni della popstar Mother Mary, rappresentata con vestiti succinti accompagnati da simboli religiosi. E proprio questo ha subito scatenato reazioni durissime da parte di una fetta del pubblico, che non ha esitato a tirare in ballo parole come "blasfemia" e "contenuti satanici". Ecco qualche dettaglio in più.
Mother Mary, il discusso personaggio di Anne Hathaway: cosa vedremo
Al centro della trama del film, descritto come un ‘psychosexual pop thriller’, c’è una popstar di fama mondiale che si fa chiamare proprio Mother Mary: un’identità costruita a tavolino, studiata per il palco e per lo sguardo vorace del pubblico, fatta di simboli potenti, evocazioni visive forti e un’estetica che pesca dall’immaginario religioso. Nel pieno del suo successo mondiale, e durante un grande tour, la popstar decide di interrompere tutto e ritirarsi per ritrovare sé stessa, accanto a una vecchia amica e stilista di nome Sam, interpretata da Michaela Coel. È in questo confronto, carico di tensioni irrisolte e lunghi silenzi, che prende forma il vero nucleo di tutto il film. Da quanto emerso fino a questo momento, il racconto del film sembra muoversi su un confine sottile tra realtà e percezione distorta, lasciando intendere che alcuni eventi possano essere filtrati dalla mente della protagonista.
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Anne Hathaway, accuse di blasfemia per il film Mother Mary
Le polemiche sono nate nel momento in cui le prime immagini promozionali del film hanno iniziato a circolare in rete. L’estetica del personaggio portato sul grande schermo da Anne Hathaway, costruita su rimandi e suggestioni religiose evidenti, ha fatto immediatamente scattare la reazione infastidita di alcuni utenti del web. Molti hanno infatti interpretato la figura di Mother Mary come una rappresentazione diretta della Madonna della tradizione cristiana, accusando di conseguenza sia il film che la stessa attrice di blasfemia.
Una lettura che, alla luce di tutto ciò che sappiamo sul film, appare decisamente fuori fuoco. Il personaggio di Anne Hathaway non è la Vergine Maria, ma solo una popstar che ha costruito la propria identità pubblica attingendo al repertorio visivo della religione. Eppure, nell’era della velocità social, sono bastate solo poche immagini a scatenare un vero e proprio cortocircuito di pensieri. E, in fondo, è forse proprio questo filo molto sottile tra intenzione e interpretazione a rappresentare il vero senso del film Mother Mary, il quale, prima ancora di uscire, ha già rivelato qualcosa di molto preciso su come funziona il mondo in cui viviamo.
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