Mostro di Firenze, dopo la serie Netflix arriva la svolta choc: una suora custodirebbe segreti inediti
Un foglio dattiloscritto degli anni ’70, consegnato a Fedez da un’ex suora, riapre il caso del Mostro di Firenze tra dubbi, ipotesi e nuove ombre investigative.
Non è bastata la recente serie Netflix intitolata Il Mostro (uscita il 22 ottobre 2025) a far rivivere un grande incubo a tutti gli italiani, tanto che adesso, a distanza di anni, potrebbe realmente essere arrivata una svolta sul caso del Mostro di Firenze. Una storia che ha terrorizzato l’intero Paese diventando uno dei misteri più terribili e inquietanti della storia italiana. A quanto pare, sarebbe emerso un documento inedito che un ex suora avrebbe consegnato a Fedez e che il rapper avrebbe analizzato pubblicamente durante una recente puntata di Pulp Podcast. Vediamo di cosa si tratta.
Mostro di Firenze, un documento segreto riaccende il caso
Dopo la recente serie Netflix, Il Mostro, un nuovo elemento (reale) emerge nella vicenda del Mostro di Firenze. Durante una puntata di Pulp Podcast, Fedez e Mr. Marra hanno presentato un documento dattiloscritto finora inedito, che sarebbe stato consegnato loro da una ex suora che, negli anni Novanta, fu assistente spirituale in carcere di uno dei principali imputati. La donna sosterrebbe che l’uomo fosse innocente e che sarebbe solo una pedina marginale in un presunto gruppo organizzato, a cui alluderebbe il foglio. Il documento, che sembrerebbe risalire agli anni Settanta, conterrebbe nomi, sigle e cifre monetarie, uno dei quali è barrato. Pur non provando nulla dal punto di vista penale, potrebbe collegarsi ad elementi già comparsi nelle indagini, poiché molti dei nomi presenti sono effettivamente rientrati nel perimetro investigativo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Per verificarne l’epoca, il podcast avrebbe chiesto una perizia a un esperto del CNR: carta, battitura e stampa risultano compatibili con materiali utilizzati decenni fa, anche se ciò non conferma la veridicità del contenuto. Non è la prima volta che il podcast affronta il caso: in passato, un’esperta aveva suggerito perfino un possibile legame con un serial killer americano, ma sempre nell’ambito di teorie non ufficiali.
Il Mostro, la serie Netflix che ha sconvolto l’Italia
Uscita in streaming su Netflix il 22 ottobre 2025, Il Mostro, la serie di Stefano Sollima, racconta la storia del criminale responsabile degli otto duplici omicidi avvenuti in Toscana tra il 1968 e il 1985, per un totale di sedici vittime uccise con una calibro 22 e proiettili Winchester serie H mai ritrovati. ATTENZIONE, SPOILER. La prima stagione si è conclusa senza un finale risolutivo, lasciando molte domande aperte, quindi, in tanti si stanno chiedendo: "Ci sarà una seconda stagione?" Netflix non ha ancora annunciato il rinnovo, ma sembra proprio che la serie sia stata pensata per un continuo.
Infatti, il finale della prima introduce solo negli ultimi istanti la parte più nota del caso: le indagini su Pietro Pacciani e sui "compagni di merende". Questa stagione, infatti, si è concentrata soprattutto sulla pista sarda e copre solo la prima fase dell’inchiesta sul Mostro. Noi continueremo ad aggiornarvi.
Potrebbe interessarti anche
Non solo Il Mostro di Firenze su Netflix: tutti i programmi gratuiti su RaiPlay che svelano la storia di Pacciani
Dopo il clamore suscitato dalla recente serie Il Mostro su Netflix, che in molti han...
Il Mostro, il finale della serie Netflix svela indizi segreti: fan pronti per una possibile seconda stagione
L'agghiacciante serie sul Mostro di Firenze chiude con un finale aperto che svela nu...
Da YouTube a Netflix, Elisa True Crime svela i segreti e i veri luoghi del Mostro di Firenze
Le location e i luoghi in cui sono avvenuti gli omicidi del Mostro di Firenze, prota...
Su Netflix un racconto agghiacciante: una storia vera svelata come mai prima fin nei minimi dettagli
Un avvocato delle vittime promuove la ricostruzione storica dei fatti: dialoghi vero...
Non solo Garlasco: le migliori serie tv in streaming sui crimini italiani ancora irrisolti
Le migliori serie tv in streaming basate su casi di cronaca nera italiana ancora irr...
Il Mostro di Firenze travolto dalle critiche: le recensioni della serie Netflix
La serie Netflix diretta da Stefano Sollima sta riscuotendo enorme successo di pubbl...
5 nuove serie TV da vedere su Netflix e Prime Video per una notte da paura: disturbanti storie vere e mostri agghiaccianti
Volete trascorrere una notte da paura? Ecco 5 nuove uscite streaming con disturbanti...
Podcast 2025, la classifica dei più ascoltati in Italia: il migliore di tutti vi sorprenderà
Il 2025 sorride al podcast che ha conquistato l’Italia: storie intense e una communi...