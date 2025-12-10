Trova nel Magazine
Mostro di Firenze, dopo la serie Netflix arriva la svolta choc: una suora custodirebbe segreti inediti

Un foglio dattiloscritto degli anni ’70, consegnato a Fedez da un’ex suora, riapre il caso del Mostro di Firenze tra dubbi, ipotesi e nuove ombre investigative.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Non è bastata la recente serie Netflix intitolata Il Mostro (uscita il 22 ottobre 2025) a far rivivere un grande incubo a tutti gli italiani, tanto che adesso, a distanza di anni, potrebbe realmente essere arrivata una svolta sul caso del Mostro di Firenze. Una storia che ha terrorizzato l’intero Paese diventando uno dei misteri più terribili e inquietanti della storia italiana. A quanto pare, sarebbe emerso un documento inedito che un ex suora avrebbe consegnato a Fedez e che il rapper avrebbe analizzato pubblicamente durante una recente puntata di Pulp Podcast. Vediamo di cosa si tratta.

Mostro di Firenze, un documento segreto riaccende il caso

Dopo la recente serie Netflix, Il Mostro, un nuovo elemento (reale) emerge nella vicenda del Mostro di Firenze. Durante una puntata di Pulp Podcast, Fedez e Mr. Marra hanno presentato un documento dattiloscritto finora inedito, che sarebbe stato consegnato loro da una ex suora che, negli anni Novanta, fu assistente spirituale in carcere di uno dei principali imputati. La donna sosterrebbe che l’uomo fosse innocente e che sarebbe solo una pedina marginale in un presunto gruppo organizzato, a cui alluderebbe il foglio. Il documento, che sembrerebbe risalire agli anni Settanta, conterrebbe nomi, sigle e cifre monetarie, uno dei quali è barrato. Pur non provando nulla dal punto di vista penale, potrebbe collegarsi ad elementi già comparsi nelle indagini, poiché molti dei nomi presenti sono effettivamente rientrati nel perimetro investigativo.

Per verificarne l’epoca, il podcast avrebbe chiesto una perizia a un esperto del CNR: carta, battitura e stampa risultano compatibili con materiali utilizzati decenni fa, anche se ciò non conferma la veridicità del contenuto. Non è la prima volta che il podcast affronta il caso: in passato, un’esperta aveva suggerito perfino un possibile legame con un serial killer americano, ma sempre nell’ambito di teorie non ufficiali.

Il Mostro, la serie Netflix che ha sconvolto l’Italia

Uscita in streaming su Netflix il 22 ottobre 2025, Il Mostro, la serie di Stefano Sollima, racconta la storia del criminale responsabile degli otto duplici omicidi avvenuti in Toscana tra il 1968 e il 1985, per un totale di sedici vittime uccise con una calibro 22 e proiettili Winchester serie H mai ritrovati. ATTENZIONE, SPOILER. La prima stagione si è conclusa senza un finale risolutivo, lasciando molte domande aperte, quindi, in tanti si stanno chiedendo: "Ci sarà una seconda stagione?" Netflix non ha ancora annunciato il rinnovo, ma sembra proprio che la serie sia stata pensata per un continuo.

Infatti, il finale della prima introduce solo negli ultimi istanti la parte più nota del caso: le indagini su Pietro Pacciani e sui "compagni di merende". Questa stagione, infatti, si è concentrata soprattutto sulla pista sarda e copre solo la prima fase dell’inchiesta sul Mostro. Noi continueremo ad aggiornarvi.

Programmi

