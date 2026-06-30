Morto Tom Ligon, la star di Law & Order: aveva 85 anni. Le cause della morte Attore di televisione e cinema, ma anche di teatro, è stato un membro di lungo corso della sezione di New York del SAG-AFTRA, il sindacato degli attori

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Si è spento a 85 anni Tom Ligon, attore con un passato sul grande e piccolo schermo, in particolare nella soap opera Febbre d’amore tra gli anni ’70 e ’80, in cui vestiva i panni di Lucas Lorenzo Prentiss, ma anche come sindacalista nel board del SAG-AFTRA di New York, il sindacato di attori, registi e sceneggiatori. È stata la stessa associazione a confermarne il decesso. Nato a New Orleans nel 1940, aveva iniziato la propria carriera negli anni ’60, prima di trovare un ruolo nel film del 1969 Paint Your Wagon al fianco di Clint Eastwood e Lee Marvin.

Morto Tom Ligon, aveva 85: le cause della morte della star di Law & Order

Negli anni ’60 ha preso parte a numerosi spettacoli di Broadway, tra cui come co-protagonista di Geraldine Page in Angela e in Love is a Time of Day con Sandy Duncan. Tra il 1970 e il 2010 ha lavorato senza soluzione di continuità tra cinema e tv, prendendo parte a film come The Last American Hero e Bang the Drum Slowly, in cui ha anche sfoggiato le proprie abilità canore nel brano Streets of Laredo. In Tv ha avuto ruoli in numerose serie, come Medical Center, Starsky and Hutch, Police Woman, Baretta, Dallas e Law & Order: SVU, ma anche in soap opera di successo tra cui The Young and the Restless, Loving, Santa Barbara, Another World e All My Children.

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È stato anche il doppio nella produzione del Tartuffe a Broadway nel 1996, nonchè il primo a interpretare Orson nello spettacolo off-Broadway Your Own Thing. A confermare il decesso è stato il sindacato SAG-AFTRA, di cui ha fatto parte nella sezione di New York per circa 60 anni, ma non sono state diffuse le cause della morte. Si era unito in matrimonio con la collega K.C. Ligon (nata Crawford) nel 1976, standole accanto fino alla sua morte nel 2009.

Una vita nelle soap opera

Il volto di Tom Ligon è noto al grande pubblico soprattutto per la parte di Lucas Lorenzo Prentiss in Febbre d’amore tra il 1978 e il 1982. Un ruolo che gli ha dato una notorietà enorme e gli ha garantito una base di fan affezionata per anni. Nel 2013 è finito di nuovo sotto i riflettori per un episodio curioso quando, a 72 anni, è riuscito a fermare un ladro entrato nella sua casa mettendolo in fuga con un colpo di karate. La morte è stata confermata anche dal suo amico Steve Hayes su Facebook.

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