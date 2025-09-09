Trova nel Magazine
Bar Sport, morto l’autore Stefano Benni: dove vedere l'iconico film

Lo scrittore è venuto a mancare all’età di 78 anni dopo una carriera ricca di produzioni: il suo primo libro Bar Sport è ad oggi un film imperdibile.

È notizia delle ultime ore la scomparsa di Stefano Benni, scrittore bolognese autore del celebre Bar Sport, morto all’età di 78 anni dopo aver lottato a lungo contro una malattia che lo aveva fatto allontanare dalle scene pubbliche già da diverso tempo. La sua voce ironica e surreale, il suo racconto dell’Italia ‘minore’ fatta di bar, personaggi pittoreschi e storie piccole ma universali, ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva. Il suo primo libro, Bar Sport, pubblicato nel 1976, è diventato nel 2011 una commedia cinematografica assolutamente imperdibile, nonché il modo migliore per ricordare lo scrittore: ecco dove vederla in streaming.

Stefano Benni, chi era il famoso autore di Bar Sport

Stefano Benni, nato nel 1947 a Bologna, è stato un artista a dir poco poliedrico: scrittore, umorista, giornalista, drammaturgo, sceneggiatore, poeta e grande talento teatrale. Maestro della satira visionaria e dell’immaginazione surreale, ha saputo parlare dell’Italia con voce unica, coniugando giochi di parole, personaggi stralunati e un’ironia intelligente, mantenendo sempre vivo lo sguardo critico e creativo su costume e società. Benni si era ritirato dalla vita pubblica già da alcuni anni in seguito al progredire di una malattia che ne aveva limitato gli impegni, ma non l’estro narrativo. In queste ultime ore Feltrinelli ne ha confermato la scomparsa, ricordando le sue tante produzioni di successo, tra le quali Bar Sport, Terra!, La compagnia dei celestini, Comici spaventati guerrieri, Margherita Dolcevita, Il bar sotto il mare e moltissimi altri.

Bar Sport, dove vedere in streaming il film tratto dal libro di Stefano Benni

Bar Sport, il primo libro di Stefano Benni pubblicato nel 1976 da Mondadori, è considerato un vero classico dell’umorismo italiano, in grado di dipingere la vivace umanità da bar, tra la figura iconica della ‘Luisona’, aneddoti nostalgici e stratificazioni di personaggi tipici della provincia italiana. Nel 2011, il romanzo è stato trasposto sul grande schermo e trasformato in un’imperdibile commedia diretta da Massimo Martelli. Il film, ambientato nella provincia bolognese della metà degli anni ’70, ripropone le varie vicissitudini dei clienti del bar: trasferte al seguito della squadra del Bologna, riffe natalizie, gite fuori porta, ma anche una comicità fatta di microstorie sospese tra realtà e fantasia.

Il cast si compine di attori amatissimi: Claudio Bisio, Giuseppe Battiston, Antonio Catania, Angela Finocchiaro, Teo Teocoli, Lunetta Savino, Bob Messini, Antonio Cornacchione, Stefano Bicocchi e moltissimi altri artisti di rilievo. Ad oggi, il film Bar Sport è disponibile in streaming su Rakuten TV, Google Play Film, NOW, Apple TV, TIM Vision, CHILI e Amazon Prime Video.

