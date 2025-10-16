Morto a soli 16 anni, tragedia irrimediabile per Terence Hill: cosa è successo
Girato tra Stati Uniti e Spagna, Renegade è uno dei film più amati di Terence Hill: azione, scazzottate e un forte legame tra un uomo libero e un ragazzo in cerca di sé stesso.
Torna in TV Renegade, con Terence Hill nei panni di Luke, soprannominato "Renegade", un uomo che gira per gli Stati Uniti con la sua Jeep e il cavallo Joe Brown. Un vecchio amico, Moose, ingiustamente arrestato, gli affida il figlio Matt, adolescente ribelle, chiedendo a Luke anche di aiutarlo a prendere possesso di un terreno che gli spetta. Durante il viaggio verso Green Heaven Valley, Luke e Matt affrontano numerose peripezie: camionisti ostili, motociclisti spietati, lo sceriffo corrotto e un losco affarista, Lawson, che vuole impossessarsi della valle. A un certo punto si scopre che Lawson è in realtà un ex capitano con cui Luke e Moose hanno fatto il servizio in Vietnam. Matt, nonostante la fatica e le sfide, cresce, guadagna la fiducia di Luke e alla fine diventa una spalla cruciale nelle fasi finali della resa dei conti contro Lawson. Questo film segna per Terence una collaborazione con il figlio adottivo Ross Hill, che morirà in tragicamente in un incidente stradale con un amico all'età di 16 anni, non troppo tempo dopo l'uscita del film.
Renegade va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 21:00.
