Morto Sandro Giacobbe, chi sono i figli Andrea e Alessandro: il dramma della malattia e cosa fanno Il cantautore si è spento a 75 anni dopo una lunga lotta contro il tumore. Aveva avuto due figli da una precedente relazione, poi l'amore con Marina Peroni. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

RaiPlay

CONDIVIDI

La morte di Sandro Giacobbe ha lasciato un grande vuoto non solo nel mondo della musica italiana, ma anche nella sua famiglia, a cui il cantautore era profondamente legato. Al suo fianco, fino alla fine, la moglie Marina Peroni e i due figli, Andrea e Alessandro, nati da una precedente relazione. Proprio loro, in questi anni, sono stati i protagonisti silenziosi del suo privato: due percorsi diversi, segnati però dallo stesso filo di resilienza che ha caratterizzato anche la vita del padre. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Sandro Giacobbe, l’amore per Marina e il ruolo della famiglia

Dal 2022 Sandro Giacobbe era sposato con Marina Peroni, cantante con cui condivideva un’unione lunga oltre quindici anni. In un’ospitata a La Volta Buona, i due avevano raccontato una storia fatta di differenze – soprattutto d’età – ma anche di grande complicità. Marina aveva spiegato come da Sandro avesse imparato "tutto", dal modo di affrontare la vita alle piccole cose quotidiane: "Ti insegna tante cose relative a qualsiasi aspetto, ma chi non si innamora di Sandro? Lui è la mia vita". Il loro rapporto, aveva sottolineato, si basava su rispetto e stima reciproci, "che non sono mai venuti a mancare" e hanno creato "un legame duraturo e di anno in anno più solido".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Marina è stata accanto al cantautore durante la diagnosi di tumore e la successiva scoperta del meningioma, sostenendolo nel lungo percorso di cure. In più occasioni, Giacobbe aveva raccontato pubblicamente quanto la presenza della moglie e dei figli fosse stata determinante per trovare la forza di affrontare la malattia.

I figli Andrea e Alessandro e la malattia terribile

Anche i figli Andrea e Alessandro, nati dal primo matrimonio, sono stati spesso citati da Giacobbe nelle sue interviste televisive. Il legame con loro, descritto come forte e mai interrotto, è stato messo alla prova da momenti durissimi, in particolare nel caso di Andrea. Andrea infatti ha dovuto affrontare un tumore da bambino, come svelato dallo stesso cantante nello studio di Domenica Live: "Un papà non dovrebbe mai sentire che suo figlio ha un tumore ed è in pericolo di vita. Avrei voluto morire io al suo posto. La cosa sembrava risolta ma tre anni dopo c’è stata una recidiva e ho dovuto fare una scelta difficilissima. Ho deciso di farlo operare e oggi ha 31 anni ed è sanissimo".

Da quell’esperienza è nata anche una canzone, Lettera al gigante, scritta nel 2023 da Andrea e poi trasformata in musica da Sandro. L’altro figlio del cantante, Alessandro, ha invece scelto la strada del calcio. Partito dai campionati dilettantistici, ha giocato in Eccellenza prima di passare in panchina, trasformando la sua passione in professione. Nel 2024 ha allenato la Sammargheritese in Promozione, con una dedizione che ricorda da vicino quella del padre nella Nazionale Cantanti, di cui è stato allenatore.

Potrebbe interessarti anche