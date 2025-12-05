Trova nel Magazine
Addio Sandro Giacobbe, musica in lutto: la causa della morte e la malattia

Mondo della musica in lutto: è notizia delle ultime ore la scomparsa del noto cantante avvenuta proprio oggi all’età di 75 anni: ecco qualche dettaglio in più.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Sandro Giacobbe
RaiPlay

Lutto nel mondo della musica italiana: il cantante Sandro Giacobbe è morto oggi all’età di 75 anni, nella sua casa del Levante genovese a Cogorno, dopo un lungo periodo segnato dalla grave malattia. La notizia è stata data in diretta da Caterina Balivo a La Volta Buona. Il cantante di Signora mia aveva raccontato la difficile e lunghissima battaglia contro il cancro anche in una delle sue ultime apparizioni a Domenica In, con grande commozione ma senza mai abbattersi. Ecco qualche dettaglio in più sulla triste notizia di oggi.

Morto Sandro Giacobbe, chi era il grande cantautore

Nato a Genova nel 1949, Sandro Giacobbe è riuscito a farsi conoscere e amare dal pubblico grazie a canzoni in grado di mischiare intimità e grazia melodica: dal primo grande successo "Signora mia", ai brani che lo hanno portato al grande pubblico come "Il giardino proibito", "Gli occhi di tua madre" (con il quale ha partecipato anche al Festival di Sanremo) e la ballata che per lungo tempo ha risuonato nei jukebox e nelle radio: "Sarà la nostalgia". Un cantautore del quale oggi rimane una voce che per molti anni è stata colonna sonora di profonde relazioni, una discografia concentrata su canzoni d’amore che sanno parlare di nostalgia senza retorica, e il ricordo di un artista che ha saputo rimanere vicino al suo pubblico anche quando la vita gli ha imposto prove molte dure.

Addio Sandro Giacobbe, la causa della morte e la malattia

Sandro Giacobbe combatteva da ormai oltre dieci anni contro un carcinoma alla prostata, seguito poi da un meningioma, ovvero una forma di cancro che colpisce le meningi. Negli ultimi anni, nonostante la chemioterapia, la radioterapia e tutte le dovute cure, la malattia aveva continuato a progredire sviluppando anche metastasi ossee. A causa delle metastasi e delle conseguenze sull’apparato osseo, i medici gli avevano sconsigliato di stare in piedi, per questo da tempo era su sedia a rotelle, proprio come raccontato da lui in una delle sue ultime apparizioni televisive a Domenica In, durante la quale aveva mostrato anche la parrucca che indossava dopo aver perso i capelli come conseguenza delle pesanti cure.

Giacobbe aveva raccontato con estrema onestà il dolore, il timore, ma anche la volontà di continuare lottare. Lui stesso aveva rivelato di non voler essere visto come un "malato" da compatire, ma come una persona che, nonostante tutto, cercava di trovare qualche frammento di normalità e dignità. Purtroppo, la malattia alla fine ha preso il sopravvento e oggi è arrivata la notizia del tragico epilogo.

