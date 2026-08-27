Morto Samuel Monroe Jr, l'attore di Nella Giungla di cemento aveva 52 anni: le cause della morte dopo il ricovero in ospedale Scontro tra la madre e la presunta moglie per l'eredità dell'attore che, secondo l'ospedale, era stato dimesso quando era ancora in vita

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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È morto a 52 anni dopo settimane di ricovero Samuel Monroe Jr, attore divenuto famoso per aver preso parte alla pellicola Nella giungla di cemento del 1993. Un triste epilogo che ha fatto seguito a settimane in ospedale per via di gravissimi problemi di salute. La famiglia ha annunciato la scomparsa con un comunicato raccolto dal sito TMZ. Anche la madre dell’attore, Joyce Patton, ha voluto condividere il dolore per la perdita attraverso i social network, parlando di "una chiamata divina" e invitando amici e conoscenti a stringersi in preghiera attorno ai tre figli che Monroe Jr. lascia.

Morto Samuel Monroe Jr: le cause della morte dell’attore di Nella giungla di cemento

Lo scorso aprile Samuel Monroe Jr era stato ricoverato in ospedale per una meningite fulminante complicata da polmonite dopo aver contratto il batterio Mrsa. Si tratta di un ceppo del comune batterio Staphylococcus aureus che ha sviluppato resistenza ai farmaci antibiotici beta-lattamici come la meticillina e la penicillina. Una vicenda su cui però aleggia un’ombra, poiché la struttura sanitaria, contattata da TMZ, ha affermato che l’attore sarebbe stato dimesso mentre era ancora in vita. Una circostanza che fa alzare più di un sopracciglio in merito alle ore antecedenti al decesso.

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Nato il 28 novembre 1973, Monroe Jr aveva fatto la sua ultima apparizione cinematografica lo scorso 2022, nella pellicola Shine Kings. Negli anni aveva preso parte ad altre pellicole, comparendo tra gli altri in Tales from the Hood, Un ragazzo veramente speciale, Set It Off – Farsi notare e Hogan. Non era mancata nemmeno l’esperienza televisiva, con presenze in produzioni seriali come New York Police Department, Un genio in famiglia, Murder One e The Lion’s Den, oltre che nella serie comedy Black Jesus.

Il contenzioso sull’eredità tra la madre e la moglie di Monroe Jr

Mentre l’attore si trovava in terapia intensiva, attorno a lui prendeva vita un’aspra diatriba legale tra la madre Joyce e una presunta moglie, Shawna Stewart. La donna si era rivolta alla legge per avere la tutela del nipote, mettendo allo stesso tempo in dubbio la legittimità del matrimonio tra Monroe Jr e Stewart. Quest’ultima avrebbe a sua volta fatto valere una delega che le permetterebbe non solo di mantenere la tutela del figlio, ma anche di gestire il patrimonio del marito, sostenendo che fosse proprio la volontà di Monroe Jr. tenere la madre "lontana dalle decisioni economiche e da quelle riguardanti la sua assistenza e qualità di vita". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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