Addio a Robert Thurman: morto il padre di Uma Thurman, aveva 84 anni. Le cause della morte
Saggista, scrittore, orientalista e monaco buddhista, ha scritto, curato e tradotto svariati libri sul buddhismo tibetano
Si è spento il 16 giugno 2026 a 84 anni Robert Thurman, padre dell’attrice Uma Thurman. A dare l’annuncio del padre del volto della Sposa in Kill Bill di Quentin Tarantino è stata la sua associazione no profit Tibet House US con un comunicato ufficiale. "Siamo profondamente rattristati nell’annunciare la scomparsa di Robert AF Thurman", si legge dichiarazione condivisa su Instagram dalla organizzazione.
Lutto per Uma Thurman: morto il padre Robert Thurman
"Siamo profondamente rattristati nell’annunciare la scomparsa di Robert AF Thurman, eminente studioso buddista americano, cofondatore di Tibet House US, autore e traduttore i cui insegnamenti hanno plasmato innumerevoli vite". Con queste parole Tibet House US ha annunciato oggi, 17 giugno, la morte di Robert Thurman, fondatore dell’associazione no profit e padre dell’attrice Uma Thurman. Fondata nel 1987 su richiesta stessa del Dalai Lama, l’organizzazione ha esortato gli utenti online a rispettare la privacy della famiglia. Non sono note, al momento, le cause della morte.
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Oltre a Uma Thurman, Robert Thurman ha avuto altri quattro figli: Gandem, Dechen, Mipam e Taya. Si è interessato al buddhismo nel periodo in cui studiava ad Harvard. Dopo un viaggio in Asia all’inizio degli anni ’60 e l’incontro con il Dalai Lama, Robert è diventato monaco nonché il primo occidentale ad essere ordinato dal leader spirituale della comunità buddhista. Nel 1968, a distanza di cinque anni, rinunciò alla vita monastica, che imponeva il celibato, sposando infine Nena Thurman.
Una vita dedicata al karma
Robert Thurman era da anni diventato professore di Studi buddhisti indo-tibetani presso la Columbia University, dove ha insegnato per oltre trent’anni. "Sebbene io abbia diverse sfaccettature e rimanga un individuo profondamente imperfetto, non vedo alcuna dicotomia tra l’aspirare a praticare le virtù buddiste, studiare e insegnare la natura della mente, della realtà e della storia, e avere buoni amici, famosi o meno", aveva dichiarato Thurman negli ultimi anni. Su sua figlia aveva poi detto: "avere una figlia meravigliosa come Uma è una vera e propria benedizione karmica e siamo molto orgogliosi di lei".
Alla fondazione di Tibet House US ha contribuito anche l’attore Richard Gere. Robert Thurman è anche il creatore, assieme alla moglie, di un istituto per lo studio della medicina tradizionale tibetana, che studiò come parte degli insegnamenti per diventare monaco, anche se ha ammesso che all’epoca non era interessato all’argomento. Ha doppiato inoltre sé stesso nel film d’animazione italiano L’arte della felicità di Alessandro Rak.
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