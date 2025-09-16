Morto Robert Redford: il gigante di Hollywood si è spento nel sonno a 89 anni
Se n'è andato nel suo letto, questa mattina nello Utah, l'attore americano vincitore di due premi Oscar. Tra le pellicole celebri, "Butch Cassidy" e "La mia Africa".
È morto all’età di 89 anni Robert Redford, uno dei miti assoluti del cinema mondiale. Attore, regista, produttore e icona di Hollywood, Redford si è spento nella sua casa di Provo, nello Utah, la mattina del 16 settembre 2025, mentre dormiva. La sua morte è stata confermata dalla Ceo dello studio di pubblicità Rogers & Cowan Pmk al New York Times. Ecco i dettagli.
Addio a Robert Redford, leggenda del cinema Hollywoodiano
Nato a Santa Monica nel 1936, Redford ha segnato la storia del cinema sia davanti che dietro la macchina da presa. Tra i suoi film più memorabili figurano "Butch Cassidy", "La stangata", "Tutti gli uomini del presidente", "La mia Africa" e "Il grande Gatsby". Vincitore di due premi Oscar – uno come miglior regista per "Gente comune" nel 1981 e uno alla carriera nel 2002 – Redford è stato anche il fondatore del celebre Sundance Film Festival, divenuto punto di riferimento negli anni per il cinema indipendente.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Nella sua lunghissima carriera, iniziata sulle scene negli anni ’60, Redford ha saputo conquistare pubblico e critica con la sua eleganza, il fascino naturale e l’instancabile impegno per le cause ambientali. Amato e rispettato in tutto il mondo, lascia un’eredità artistica e sociale che ha profondamente influenzato generazioni di attori e registi.
La vita privata e gli amori di Robert Redford
Oltre alla brillante carriera sul grande schermo, la vita privata di Robert Redford è stata ricca di passioni, dolori e amori importanti. Sposato per la prima volta nel 1958 con Lola Van Wagenen, Redford ha avuto con lei quattro figli: Scott (prematuramente scomparso nel 1959 a pochi mesi), Shauna, Jamie e Amy. Il matrimonio con Lola, durato quasi trent’anni, terminò nel 1985, ma tra i due è sempre rimasto un rapporto di profondo rispetto e affetto.
Nel 2009, Redford è convolato a nozze per la seconda volta con l’artista tedesca Sibylle Szaggars, compagna discreta e presente nelle sue battaglie sociali e ambientali. La vita sentimentale dell’attore ha sempre trovato spazio nella stampa, per via della sua proverbiale eleganza, ma lontano dai riflettori Robert ha vissuto anche momenti di grande sofferenza. La perdita del figlio Jamie nel 2020, dopo una lunga malattia, è stata una delle prove più difficili della sua esistenza.
Redford ha più volte dichiarato di essere un uomo dalle passioni forti, innamorato della natura, dell’arte e della libertà. Il suo ranch nello Utah, circondato dalla quiete dei grandi spazi americani, è stato rifugio e luogo di ispirazione per molti anni. Amico fedele e discreto, Redford è stato legato ad alcune delle donne più affascinanti di Hollywood, pur mantenendo sempre un profilo basso e riservato sulla sua vita personale.
Potrebbe interessarti anche
Robert Redford, chi è la moglie Sibylle Szaggars: con lui fino alla morte
L’attore statunitense era sposato dal 2009 con l’artista tedesca: prima il matrimoni...
Stasera in tv (10 luglio): Raoul Bova si scontra con le 'tentazioni' di Filippo Bisciglia
Ripercorriamo tutti gli appuntamenti della prima serata di oggi: dai tanti film in o...
Peppino Di Capri, due mogli e tre figli (uno famoso): chi sono e cosa fanno
Non solo musica nella vita dell'artista ma anche due grandi amori e tre figli, tra c...
Morto Tristan Rogers, addio all'attore della serie Tv General Hospital: la battaglia col tumore
L’attore australiano si è spento a 79 anni, lasciando un ricordo indelebile nel mond...
Una Mamma Per Amica diventa mito: in arrivo un documentario che svela segreti e aneddoti di Stars Hollow dopo 25 anni
Venticinque anni dopo il debutto, arriva Searching for Stars Hollow: un viaggio tra ...
Katia Ricciarelli, la vita privata: l’amore con Pippo Baudo, l’aborto e i tradimenti dell’ex famoso
Un percorso fatto di amori intensi, scelte difficili e dolori mai dimenticati: la vi...
Stasera in tv: Amadeus e Veronica Gentili, big in affanno. E la Sciarelli prepara un botto da record
I programmi tv da vedere oggi, mercoledì 28 maggio 2025: dal ritorno dell'Isola dei ...
Bernardo Bertolucci, chi era la moglie Clare Peploe: la passione in comune, i matrimoni e la malattia
Due grandi artisti uniti non solo dalla passione per il cinema, ma anche da un amore...