Peter Cullen, morto a 85 anni la storica voce di Optimus Prime in Transformers: la richiesta della famiglia per onorarlo Doppiatore molto attivo nel mondo dell'animazione, è stato anche l'asinello Ih-Oh in numerosi lungometraggi dedicati a Winnie The Pooh

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

IPA

CONDIVIDI

È morto a 85 anni Peter Cullen, storico doppiatore che ha prestato la propria voce, tra gli altri, a Optimus Prime, capo degli Autobot in praticamente ogni iterazione del franchise dei Transformers. È stato anche l’asinello Ih-Oh nei film dedicati a Winnie The Pooh. Si è spento ieri, 26 agosto, nella propria casa a Los Angeles. A confermarne il decesso è stato il suo agente, mentre la famiglia ha confidato che Cullen si è spento serenamente, circondato dai suoi affetti più cari. Che hanno anche fatto una specifica richiesta per onorare la sua memoria. Ancora sconosciute le cause della morte.

Morto a 85 anni Peter Cullen: è stato il doppiatore di Optimus Prime e Ih-Oh

Era dagli anni ’80, dai tempi della prima serie animata dei Transformers, che Peter Cullen doppiava Optimus Prime. La sua interpretazione, profonda, solenne ed empatica, ha dato al personaggio una presenza autorevole ma al contempo ricca di umanità. Durante il provino per il ruolo, infatti, decise di non imitare i classici sergenti dei film di guerra americani, quanto più ispirarsi al fratello maggiore Larry, capitano dei Marines reduce dal Vietnam. Ed è così che nacque quell’autorità sommessa, calma ma incrollabile e intrisa di compassione. Doppiatore estremamente versatile, ha dato vita a personaggi indimenticabili in contesti del tutto diversi. È stato infatti il malinconico e sfiduciato asinello Ih-Oh in Winnie The Pooh, l’aitante Monterey Jack in Cip e Ciop agenti speciali, K.A.R.R. nella serie Supercar e recentemente il saggio Thaedus nella serie animata Invincible. Ha anche collaborato agli effetti vocali della creatura aliena nel film cult Predator (1987). Nel 2010 è stato ufficialmente inserito nella Transformers Hall of Fame.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ancora sconosciute le cause della morte dell’attore, che se n’è andato nella propria casa di Los Angeles serenamente e circondato da tutti i suoi cari, come confermato dalla famiglia.

L’accorato appello della famiglia

Nel ricordarlo, la famiglia di Peter Cullen ha rivolto un messaggio a tutti i suoi, scrivendo: "Peter Cullen si è spento serenamente, circondato dall’amore della sua famiglia. Vi invitiamo a ricordarlo attraverso la compassione, l’integrità e la lealtà, seguendo l’insegnamento che ha guidato tutta la sua vita: Sii abbastanza forte da essere gentile".

Quella lasciata da Cullen è un’eredità che travalica i confini del mondo del doppiaggio. È un’impatto culturale che ha colpito l’infanzia di generazioni di spettatori, sia quelli cresciuti con la serie animata, sia quelli che hanno conosciuto i giganteschi robot meccanici grazie ai più recenti film in live action, per cui Cullen aveva ripreso il tradizionale ruolo di guida degli Autobot. Una voce che risuonerà ogni volta che Optimus Prime apparirà sullo schermo. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche