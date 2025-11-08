Morto Peppe Vessicchio, il dolore dei vip e del web: “Sanremo non sarà più lo stesso” Morto Peppe Vessicchio, lutto sui social e a Sanremo: i messaggi di cordoglio di Giorgia Meloni, Aurelio De Laurentiis e del web.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

La notizia della morte improvvisa di Peppe Vessicchio ha colto tutti di sorpresa ed è diventata rapidamente l’argomento più citato nella timeline italiana di ‘X’. Il celebre direttore d’orchestra napoletano è deceduto oggi – 8 novembre 2025 – all’età di 69 anni a causa di complicazioni improvvise legate a una polmonite interstiziale. Tantissimi i post sui social, dove la notizia ha scosso tutti i fan dell’artista e tanti vip.

Addio Peppe Vessicchio: il web lo saluta commosso

Vessicchio, grazie alle sue frequenti apparizioni al Festival di Sanremo, era diventato un volto tv popolarissimo ed era riuscito a conquistare l’affetto del pubblico grazie al suo carattere estroverso e alla sua simpatia innata. Per questo, sono tantissimi gli utenti del web che oggi piangono la sua scomparsa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

C’è chi scrive: "Da oggi non sarà più la stessa musica ! Addio Beppe Vessicchio !", oppure: "Sono sicuro che appena arrivato in paradiso la prima cosa che ha fatto è stato tirare fuori la bacchetta e si è messo a dirigere i cori degli angeli", e ancora: "Beppe Vessicchio per me era una di quelle persone immortali che esisteva da sempre e che avremmo ritrovato per sempre a Sanremo annunciato per dirigere l’orchestra. Proprio non riesco a immaginare un festival senza di lui".

Molti non nascondono la tristezza per la perdita di un personaggio enorme della musica italiana: "sono sconvolta dalla notizia della morte di Vessicchio, per me era una tranquilla certezza, un po’ come uno di quei parenti che non vedi sempre ma sai che ci sono e adesso l’idea che così all’improvviso non lo vedremo più comparire mi intristisce, sono veramente troppo dispiaciuta".

E ancora: "Grazie per esserci stato maestro Beppe Vessicchio, e per l’ultima volta: pronti, partenza, via", "Ci rendiamo conto che non sentiremo più Beppe Vessicchio dirigere l’orchestra. Ragazzi, sono scioccata", "Sanremo ora non sarà più lo stesso senza Beppe Vessicchio".

I vip ricordano Peppe Vessicchio, da Giorgia Meloni a De Laurentis

Anche molti vip hanno dedicato un pensiero a Peppe Vessicchio nel giorno della sua scomparsa. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto sui suoi profili social ufficiali: "Ci lascia Beppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra e volto noto della televisione italiana. Un artista di grande cultura musicale che ha dato tanto e che ci mancherà. ‘Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio’ non era solo una frase: era casa, era Italia. Buon viaggio". Addio al Maestro Peppe Vessicchio. Un grande della musica italiana" ha scritto su X il vicepremier Matteo Salvini.

Sui canali social di Che tempo che fa, il talk show di Fabio Fazio dove Vessicchio era apparso in diverse occasioni: "Che tempo che fa Con grande tristezza riceviamo la notizia della scomparsa del Maestro Peppe Vessicchio. Grazie di tutto Maestro".

Anche la SSC Napoli, di cui il direttore d’orchestra era fan sfegatato, gli ha dedicato un post con le condoglianze del presidente De Laurentis: "Il presidente De Laurentiis e la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del maestro Giuseppe Vessicchio, grande tifoso azzurro e indimenticabile direttore d’orchestra del Festival di Sanremo"

Potrebbe interessarti anche