Maurizio Mattioli malato? No, è più vivo che mai: dove vedere i suoi migliori film e serie tv in streaming I migliori film e le serie tv da vedere oggi in streaming in cui ha recitato l'attore romano, al centro recentemente dell'ennesima fake news sulla sua scomparsa

Quello di Maurizio Mattioli è un nome che chi bazzica la commedia italiana conosce molto bene. Nativo di Gorga, classe 1950, sin dagli anni 70 calpesta set cinematografici, arrivando a recitare in oltre 100 film. Ma non solo, perchè è apparso anche in svariate produzioni tv e ha persino prestato la propria voce per il doppiaggio di alcuni famosi film. Un nome che, però, spesso è anche finito al centro di situazioni spiacevoli, come le ripetute fake news in merito alla sua morte (e da lui smentite categoricamente).

La carriera di Maurizio Mattioli: film e serie tv

Maurizio Mattioli comincia a frequentare il mondo del cinema già negli anni 70, grazie ad alcune interpretazioni minori, tra cui anche una comparsata (non accreditata, va detto) in Piedone lo sbirro del 1973 con Bud Spencer. Nei primissimi anni di carriera ha spesso recitato in film della Commedia all’italiana, come Patroclooo!… e il soldato Camillone, grande grosso e frescone del 1973, oppure La poliziotta fa carriera del 1976 e La soldatessa alle grandi manovre del 1978.

Specializzato nel ruolo del romano di periferia, rozzo e cialtrone, negli anni ha anche regalato performance drammatiche di grande spessore. Non solo attore ma anche doppiatore, ha prestato la propria voce per la prima volta a James Gandolfini in Get Shorty. Suoi i doppiaggi, tra le altre cose, di Barbatus in Z la Formica e di Jetro in Il principe d’Egitto.

Dove vedere i film e le serie tv con Maurizio Mattioli in streaming

Nel 1989 è Remo, un ultras giallorosso appena uscito di prigione, nel film Fratelli d’Italia di Neri Parenti, che trovate in streaming nel catalogo di Prime Video. Nel 2003 veste i panni di Maurizio nella commedia dolceamara Il pranzo della domenica, diretta da Carlo Vanzina e reperibile in streaming gratuitamente su RaiPlay.

Nella prima, quinta e sesta stagione de I Cesaroni, invece, è Augusto Cesaroni, fratello maggiore di Cesare e Giulio. Trovate tutte le stagioni de I Cesaroni in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity. Nel 2011 interpreta Luigi, il papà di Lorenzo (Ricky Memphis) in Immaturi e nel suo sequel dell’anno seguente, Immaturi – Il viaggio, che trovate entrambi in streaming nel catalogo di Prime Video.

