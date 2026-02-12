Quella volta che ricreò un meme iconico della serie e disse addio ai cimeli dal set: quanto raccolse James Van Der Beek Poco prima di morire, l'attore James Van Der Beek mise all’asta cimeli del suo passato da teen star (oggetti iconici), per pagare le cure contro il cancro.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

E’ stata una delle serie per teenagers più amate e seguite di sempre e oggi, a distanza di tanti anni, possiamo dire che, se tornasse in tv, tutti noi ci sintonizzeremmo per vederla di nuovo. Dawson’s Creek è un colpo al cuore: ogni momento, ogni stagione e ogni singolo episodio, hanno lasciato un segno in tutti i fan. Come sappiamo già da un po’, l’attore che interpretava Dawson Leery, James Van Der Beek, è morto ieri, 11 febbraio 2026, dopo una lotta contro il cancro e spesso, in diverse interviste, parlava della sua malattia e come la stava vivendo. Tuttavia, non si è mai perso d’animo e, tempo fa, in un talk show ricreò una delle scene più iconiche della serie (di seguito, vi diremo quale). Inoltre, proprio per far fronte alle cure, decise anche di mettere all’asta oggetti presi dal set della serie cult. Vi spieghiamo tutto nei prossimi paragrafi.

James Van Der Beek, il video in cui ricreò il meme di Dawson’s Creek

Ieri, 11 febbraio 2026, i fan di Dawson’s Creek hanno perso ‘un pezzo di cuore’ perché, all’età di 48 anni, è morto James Van Der Beek, malato di cancro. L’attore ha interpretato Dawson Leery nella serie teen per sei stagioni. Nelle prime due stagioni, il fulcro era la relazione tra Joey e Dawson, inizialmente amici e poi fidanzati. Nella terza stagione, Joey si avvicina a Pacey, migliore amico di Dawson, dando vita a uno dei triangoli amorosi più celebri della televisione. Alla fine della terza stagione, Joey sceglie Pacey, spezzando il cuore di Dawson. La scena in cui Dawson piange è diventata un meme iconico sul web. Van Der Beek, tempo fa, in un’intervista nel talk show di Funny or Die "Under a Rock" al minuto 1:58, in cui la conduttrice Tig Notaro cercava di indovinare l’identità di ospiti famosi mentre lui forniva indizi sul suo ruolo in Dawson’s Creek, ricreò proprio quel momento indimenticabile della serie, ovvero, la scena del pianto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’attore commentò il meme dicendo: "È una di quelle cose che succedono e basta. Dal momento in cui mi sono accorto della sua esistenza ci ho riso tantissimo sopra. Lavori per sei anni, e fai oltre 100 episodi o quello che sono, e poi tutto si riduce a una clip di 4 secondi." Spiegò anche che la reazione di Dawson era spontanea, perché era completamente immerso nel personaggio e ormai affezionato al ruolo.

James Van Der Beek, quella volta in cui mise all’asta oggetti di scena di Dawson’s Creek per pagarsi le cure

Malato da diverso tempo, James Van Der Beek, lo scorso novembre, decise di vendere in asta cimeli provenienti dai set di Dawson’s Creek e Varsity Blues per raccogliere fondi per le cure del cancro al colon retto diagnosticatogli nell’estate 2023. Grazie all’asta, conclusasi il 6 dicembre, racimolò 47.000 dollari. Tra gli oggetti più preziosi, la collana regalata da Dawson a Joey, venduta per 26.628 dollari, seguita da decorazioni del set e capi di abbigliamento indossati dall’attore.

Potrebbe interessarti anche