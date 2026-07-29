Morto Glen Hansard, il cantautore premio Oscar per 'Falling Slowly' vittima di un incidente in moto: si cercano i testimoni Il frontman dei The Frames si è spento in mattinata, dopo un tragico scontro alla periferia di Dublino. Aveva recitato in The Commitments e Once. Lascia un figlio di tre anni.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA

CONDIVIDI

Si è spento all’improvviso per un fatale incidente in moto Glen Hansard, celebre cantautore irlandese di 56 anni, già premio Oscar nel 2008 e frontman del gruppo The Frames. La tragedia si sarebbe consumata nelle prime ore di oggi, mercoledì 29 luglio 2026, a Dublino (sua città natale). E stando a quanto riportato dalla BBC, la polizia sarebbe ancora alla ricerca di testimoni per capire la reale dinamica dell’incidente. Hansard lascia un figlio di tre anni, e una comunità di fan distrutta nell’apprendere la notizia della sua scomparsa prematura. Ecco i dettagli.

Glen Hansard, l’incidente fatale in moto a 56 anni

All’età di 56 anni se ne va uno dei rappresentanti più iconici della musica irlandese contemporanea. Il cantautore Glen Hansard, frontman dei The Frames, è morto a seguito di un brutto incidente in moto avvenuto nella sua Dublino. Stando alle prime informazioni, l’impatto fatale avrebbe coinvolto un solo veicolo e si sarebbe verificato sulla Lower Road a Lucan, nella periferia ovest della città. Secondo la BBC, la segnalazione dell’incidente sarebbe stata inviata ai servizi di emergenza poco prima delle 04:30 ora locale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mentre la polizia è alla ricerca di testimoni oculari, il Taoiseach (primo ministro irlandese) Micheál Martin ha twittato sul suo profilo X di essere "profondamente rattristato nell’apprendere della scomparsa di Glen Hansard". Il politico ha descritto Hansard come un "musicista e attore di talento che ha dato un contributo significativo al panorama culturale irlandese nel corso di molti anni". E infine è arrivato il messaggio di "sincere condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi fan".

La rezione della famiglia e del management di Hansard

A stretto giro di posta, sono state rese note anche le reazioni di famiglia e management del cantautore. In una dichiarazione ufficiale, ATC Management ha spiegato: "Con il cuore spezzato annunciamo la scomparsa di Glen Hansard, venuto a mancare nelle prime ore di questa mattina a seguito di un incidente stradale a Dublino. La famiglia di Glen è profondamente scioccata e addolorata per questa tragica perdita e chiede rispettosamente privacy in questo momento estremamente difficile. La famiglia è grata per il sostegno ricevuto e desidera ringraziare i servizi di emergenza intervenuti sul posto".

Chi era Glen Hansard

Glen Hansard era nato a Dublino nel 1970, e a lungo si era esibito come artista di strada prima di arrivare a interpretare il ruolo di Outspan Foster in "The Commitments", commedia musicale del 1991 diretta da Alan Parker. Nella pellicola Hansard era il chitarrista solista con la coda di cavallo di una band della classe operaia, e dopo quel ruolo la sua carriera si era aperta a nuovi orizzonti.

Prima di far parte del gruppo The Frames, era stato anche membro duo rock The Swell Season, per poi pubblicare album da solista, tra cui "Didn’t He Ramble" (che aveva ricevuto una nomination ai Grammy come miglior album folk nel 2016). Nel 2008, era arrivato il premio Oscar per la migliore canzone originale con "Falling Slowly", pezzo scritto per il film a basso budget "Once", in cui Hansard aveva anche recitato al fianco della musicista ceca Markéta Irglová. La pellicola aveva inoltre vinto il Premio del pubblico al Sundance Film Festival, portando a un adattamento teatrale successivo, con le canzoni di Hansard e Irglová, vincitore di otto Tony Awards, tra cui quello per il miglior musical. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche