Morto Francesco Guccini, il cantautore si è spento a 86 anni: le cause della morte e la richiesta della famiglia
Oggi venerdì 6 agosto 2026 è venuto a mancare uno dei simboli della canzone d’autore italiana: funerali in forma strettamente privata, il ricordo a settembre
Lutto nel mondo della musica italiana, costretto a salutare per l’ultima volta Francesco Guccini. Il cantautore è morto oggi giovedì 6 agosto 2026 all’età di 86 anni nella sua residenza a Pavana, in provincia di Pistoia. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Addio a Francesco Guccini: il cantautore è morto all’età di 86 anni
Francesco Guccini si è spento oggi giovedì 6 agosto 2026 nella sua casa di Pavana, all’età di 86 anni. Accanto a lui, fino all’ultimo, la moglie Raffaella, la figlia Teresa e i suoi familiari. La notizia è stata comunicata proprio dalla famiglia, che ha spiegato come il cantautore avesse espresso il desiderio di celebrare le esequie in forma strettamente privata. Per questo motivo, i funerali si terranno nei prossimi giorni lontano dai riflettori e riservati ai soli affetti più cari. Nel messaggio diffuso, i familiari hanno inoltre chiesto che il loro dolore venga rispettato con discrezione e riservatezza, ringraziando fin d’ora tutti coloro che vorranno partecipare al lutto con affetto: "che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, grazie a tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto". Per consentire al pubblico e ai tanti ammiratori di rendergli omaggio, nel corso del mese di settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa aperta a chi desidererà ricordare uno dei più grandi protagonisti della canzone d’autore italiana.
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Guccini, il saluto a uno dei maestri della musica italiana
Francesco Guccini è stato uno dei più grandi cantautori italiani, capace di trasformare la canzone in un racconto poetico e civile. Nato a Modena nel 1940 e cresciuto tra la città e l’Appennino tosco-emiliano, ha saputo dare voce a intere generazioni con brani che uniscono memoria, ironia e riflessione esistenziale e soprattutto impegno politico e sociale. Le sue canzoni, da ‘La locomotiva’ a ‘L’avvelenata’, da ‘Cyrano’ a ‘Autogrill’ fino a ‘Dio è morto’ – resa celebre dai Nomadi – sono diventate pietre miliari della musica d’autore italiana. Schivo verso il mondo dello spettacolo e lontano dalle logiche della celebrità, Guccini ha sempre privilegiato il rapporto diretto con il pubblico e la forza delle parole. Oltre alla musica, è stato un apprezzato scrittore, autore di romanzi e racconti, spesso ispirati ai luoghi e ai personaggi dell’Appennino, che considerava la propria casa spirituale. Con la sua scomparsa se ne va una delle voci più autorevoli della cultura italiana del secondo Novecento, capace di unire tempo, politica, amicizia, amore e fragilità umana con uno stile inconfondibile, destinato a continuare a parlare anche alle generazioni future.
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