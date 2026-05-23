Morto Dick Parry, il sax dei Pink Floyd in 'Dark Side of the Moon'. Il dolore di David Gilmour: "Immensa bellezza" Addio a Dick Parry: il sax che ha contribuito a definire il suono dei Pink Floyd e di brani entrati nella storia del rock internazionale.

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È morto il sassofonista britannico Dick Parry, figura fondamentale – pur spesso defilata – nella costruzione del suono dei Pink Floyd. Aveva 83 anni. La notizia della sua scomparsa, diffusa nelle ultime ore attraverso fonti vicine all’ambiente musicale e confermata dal ricordo pubblico di David Gilmour, segna la fine di una carriera lunga e influente, legata indissolubilmente ad alcuni dei brani più amati e iconici della storia del rock del XX secolo.

Morto Dick Parry, sassofonista dei Pink Floyd: il dolore di David Gilmour

Parry è morto all’età di 83 anni. L’annuncio è arrivato in forma diretta e personale da David Gilmour, chitarrista e cantante dei Pink Floyd, che ha voluto salutarlo pubblicamente con parole che hanno rapidamente fatto il giro dei media internazionali. Il messaggio, essenziale, recita:

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"Il mio caro amico Dick Parry è morto stamattina. Da quando avevo diciassette anni, ho suonato in diverse band con Dick al sassofono, tra cui i Pink Floyd. Il suo tocco e il suo suono rendono il suo modo di suonare il sassofono inconfondibile, un segno distintivo di immensa bellezza conosciuto da milioni di persone e parte integrante di canzoni come "Shine On You Crazy Diamond", "Wish You Were Here", "Us and Them" e "Money"

Non sono state rese note le cause del decesso. La notizia ha immediatamente avuto ampia risonanza nel mondo musicale, anche per il ruolo che Parry ha avuto come collaboratore storico dei Pink Floyd e di altri grandi nomi del rock britannico.

Chi era Dick Parry

Nato a Kentford, nel Suffolk, il 22 dicembre 1942, Dick Parry non è mai stato un membro ufficiale dei Pink Floyd, ma il suo contributo è stato decisivo nel definire alcune delle atmosfere più celebri della band. Il suo sax è parte integrante dell’identità sonora di brani come Money, Us and Them e Shine On You Crazy Diamond, dove lo strumento diventa voce emotiva e architettonica del racconto musicale.

Il suo lavoro si lega anche a due album cardine della storia del rock: The Dark Side of the Moon (1973) e Wish You Were Here (1975), opere ormai leggendarie che hanno ridefinito il linguaggio del rock progressivo negli anni Settanta. Parry è stato anche una presenza fissa dei concerti della band in quel decennio. Ha anche suonato il sassofono per i The Who durante i tour della band nel 1979 e nel 1980. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti della scena rock e blues internazionale, mantenendo sempre uno stile riconoscibile per eleganza e misura.

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