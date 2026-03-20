A 86 anni ci lascia Chuck Norris, volto di Walker Texas Ranger: le cause della morte e la malattia L'attore di Walker Texas Ranger aveva da poco compiuto 86 anni e qualche giorno fa era stato ricoverato in una clinica alle Hawaii

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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A 86 anni si è spento Chuck Norris, attore noto principalmente per essere stato per anni il volto della serie Walker Texas Ranger. Esperto di arti marziali e attivo in film e serie d’azione soprattutto tra gli anni ’80 e ’90. A dare l’annuncio della scomparsa è stata la sua famiglia, che non ha diffuso ulteriori informazioni in merito. Nelle ore precedenti era stato ricoverato per "un’emergenza medica sull’isola di Kauai", nelle Hawaii.

Addio Chuck, re dei calci volanti

Praticante di arti marziali sin dalla gioventù, scopre il Tang Soo Do mentre presta servizio militare nella United States Air Force. La notorietà mondiale arriva grazie al ruolo di Cordell Walker, un ex marine ed ex campione di arti marziali di Dallas protagonista della famosa serie Walker Texas Ranger. Negli anni lo show è diventato una sorta di estensione dello stesso Norris, che nella serie stendeva gli avversari che affrontava a mani nude o con i suoi proverbiali calci volanti.

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La sua carriera prende il via nel 1968 con un ruolo in Missione compiuta stop, ma è la partecipazione a L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente (1972), in cui combatte contro Bruce Lee nel Colosseo, a lanciarlo definitivamente. Dagli anni ’80 recita in numerosi film d’azione che gli regalano la notorietà presso il grande pubblico, come Rombo di tuono, Delta Force e Il Codice del Silenzio. Ma è, come detto, Walker Texas Ranger ad averlo reso immortale: per nove stagioni, la serie va in onda sulla CBS dal 1993 al 2001. La sigla, The Eyes of a Ranger, è cantata dallo stesso Chuck. Nel 2012 aveva anche preso parte a I Mercenari 2, film con protagonista Sylvester Stallone e che riuniva numerose star di film d’azione, come Bruce Willis, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger e Jean-Claude Van Damme.

Una vita per le arti marziali

Nella sua carriera, Chuck Norris ha praticato svariate arti marziali anche ad alto livello. Era Cintura Nera 8° Dan di Taekwondo, nonché Cintura Nera 5° Dan di Karate Shotokan. Non contento, oltre a essere Cintura Nera anche Tang Soo Do, Hapkido e Jiu-Jitsu brasiliano, aveva anche creato una propria arte marziale personale, il Chun Kuk Do, che significa "via universale", di cui era Cintura Nera 10° Dan. È una fusione di Tangsoodo, Taekwondo, Brazilian Jujitsu, Lotta libera, Muay Thai, Karate Shotokan, Judo, Kickboxing, Pugilato e alcune altre arti marziali.

Nel 1988 aveva esordito come scrittore, pubblicando la sua autobiografia intitolata The Secret of Inner Strength (Il segreto della forza interiore), divenuta in breve tempo un best seller. Dopo pochi anni ha mandato alle stampe il secondo libro, intitolato The Secret Power Within: Zen Solutions to Real Problems. Sul web era diventato famoso nei primi 2000 per la diffusione di storie inventate e palesemente esagerate sul suo conto, i celebri Chuck Norris Facts.

[In aggiornamento]

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