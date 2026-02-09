Morto Antonino Zichichi, chi era la moglie Maria Ludovica: 66 anni d’amore e la scelta drastica sul lavoro Il noto fisico e divulgatore è scomparso oggi all’età di 96 anni dopo una vita di preziosi contributi alla comunità scientifica: la vita privata e la moglie.

Antonino Zichichi, noto fisico e divulgatore scientifico specializzato soprattutto nella fisica delle particelle, è venuto a mancare oggi all’età di 96 anni. Di lui si ricordano i diversi contributi alla comunità scientifica e la lunga battaglia contro le superstizioni, che lo hanno portato talvolta ad essere una figura particolarmente controversa. Scopriamo di più sulla sua vita privata e sull’amatissima moglie Maria Ludovica.

Antonino Zichichi, chi era il fisico e divulgatore scientifico

Nato a Trapani il 15 ottobre 1929, Zichichi si è laureato in fisica all’Università di Palermo e ha rapidamente costruito una carriera di respiro internazionale nel campo della fisica delle particelle e nucleare. Nel corso della sua lunga attività ha lavorato in importanti centri di ricerca, è diventato professore emerito all’Università di Bologna, ha contribuito alla nascita dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso e ha fondato il Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana di Erice. Ma Zichichi è stato anche presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (1977-1982) e della European Physical Society, ruoli nei quali ha promosso la cooperazione scientifica in Europa.

Parallelamente alla ricerca, ha dedicato gran parte della sua vita alla diffusione della scienza, diventando volto noto della divulgazione in televisione e nei media. Figura spesso controversa, Zichichi ha combattuto con forza contro astrologia e superstizioni, definite da lui "Hiroshima culturale", e ha espresso critiche a teorie scientifiche come il darwinismo e le più comuni interpretazioni del cambiamento climatico.

Antonino Zichichi, i 66 anni d’amore con la moglie Maria Ludovica

Antonino Zichichi è stato sposato per 66 anni con Maria Ludovica Candelieri, una biologa molecolare di grande talento. I due si conobbero a Ginevra, dove Maria Ludovica lavorava in un gruppo di ricerca di alto livello. Dopo il matrimonio, lei scelse di lasciare la carriera scientifica attiva per dedicarsi alla famiglia, consentendo invece a Zichichi di portare avanti la sua intensa attività di ricerca e divulgazione.

"Sessantasei anni dal nostro matrimonio, brillante biologa che ha dedicato la vita a costruire la nostra bella famiglia e a permettermi di occuparmi della mia grande passione, la ricerca scientifica. Il mio grande amore se ne è andato, col suo garbo innato di fiorentina, in punta di piedi, senza voler disturbare, quando invece con la sua dipartita è immenso il vuoto che ci ha lasciato", con queste parole il divulgatore aveva annunciato sui social la morte dell’amata moglie il 6 dicembre 2024. La coppia ha avuto tre figli e nel tempo Antonino e Maria Ludovica sono diventati nonni di cinque nipoti e una pronipote.

