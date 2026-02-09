Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Morto Antonino Zichichi, chi era la moglie Maria Ludovica: 66 anni d’amore e la scelta drastica sul lavoro

Il noto fisico e divulgatore è scomparso oggi all’età di 96 anni dopo una vita di preziosi contributi alla comunità scientifica: la vita privata e la moglie.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Antonino Zichichi
ipa

Antonino Zichichi, noto fisico e divulgatore scientifico specializzato soprattutto nella fisica delle particelle, è venuto a mancare oggi all’età di 96 anni. Di lui si ricordano i diversi contributi alla comunità scientifica e la lunga battaglia contro le superstizioni, che lo hanno portato talvolta ad essere una figura particolarmente controversa. Scopriamo di più sulla sua vita privata e sull’amatissima moglie Maria Ludovica.

Antonino Zichichi, chi era il fisico e divulgatore scientifico

Nato a Trapani il 15 ottobre 1929, Zichichi si è laureato in fisica all’Università di Palermo e ha rapidamente costruito una carriera di respiro internazionale nel campo della fisica delle particelle e nucleare. Nel corso della sua lunga attività ha lavorato in importanti centri di ricerca, è diventato professore emerito all’Università di Bologna, ha contribuito alla nascita dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso e ha fondato il Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana di Erice. Ma Zichichi è stato anche presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (1977-1982) e della European Physical Society, ruoli nei quali ha promosso la cooperazione scientifica in Europa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Parallelamente alla ricerca, ha dedicato gran parte della sua vita alla diffusione della scienza, diventando volto noto della divulgazione in televisione e nei media. Figura spesso controversa, Zichichi ha combattuto con forza contro astrologia e superstizioni, definite da lui "Hiroshima culturale", e ha espresso critiche a teorie scientifiche come il darwinismo e le più comuni interpretazioni del cambiamento climatico.

Antonino Zichichi, i 66 anni d’amore con la moglie Maria Ludovica

Antonino Zichichi è stato sposato per 66 anni con Maria Ludovica Candelieri, una biologa molecolare di grande talento. I due si conobbero a Ginevra, dove Maria Ludovica lavorava in un gruppo di ricerca di alto livello. Dopo il matrimonio, lei scelse di lasciare la carriera scientifica attiva per dedicarsi alla famiglia, consentendo invece a Zichichi di portare avanti la sua intensa attività di ricerca e divulgazione.

"Sessantasei anni dal nostro matrimonio, brillante biologa che ha dedicato la vita a costruire la nostra bella famiglia e a permettermi di occuparmi della mia grande passione, la ricerca scientifica. Il mio grande amore se ne è andato, col suo garbo innato di fiorentina, in punta di piedi, senza voler disturbare, quando invece con la sua dipartita è immenso il vuoto che ci ha lasciato", con queste parole il divulgatore aveva annunciato sui social la morte dell’amata moglie il 6 dicembre 2024. La coppia ha avuto tre figli e nel tempo Antonino e Maria Ludovica sono diventati nonni di cinque nipoti e una pronipote.

Potrebbe interessarti anche

Anticipazioni C'è posta per te - Maria De Filippi

C'è posta per te, pagelle: Maria De Filippi e l'amore con Maurizio Costanzo (6), le lacrime vere di Alex Del Piero (7)

Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 31 gennaio 2026 del seguiti...
C'è posta per te pagelle puntata 7 febbraio 2026

C'è posta per te, pagelle: il vedovo e il primo amore (9), la commozione de ‘Il Volo’ (7), lacrime di gioia con Giorgia (8)

Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 7 febbraio 2026 del seguiti...
Licia Colò

Licia Colò e la figlia Liala Antonino sotto attacco dell'AI: "Vergognoso", cos'è successo

Fake news generate dall’AI ritraggono Licia Colò e la figlia a caccia di polpi: le d...
Elodie e Pierfrancesco Favino protagonisti di Nemesi, la nuova serie in arrivo su Netflix nel 2026

Netflix, Elodie e Favino rilanciano il crime italiano: Roma torna a far paura. I titoli in uscita nel 2026

Tra i nuovi titoli italiani in arrivo su Netflix nel 2026 spicca un thriller cupo: E...
Greggio e Iacchetti: un esercito di Veline contro le critiche

Greggio e Iacchetti: un esercito di Veline contro le critiche

Secondo appuntamento in prima serata con Striscia la Notizia e le ballerine "triplic...
Maria De Filippi e Antonella Clerici

Stasera in tv (7 febbraio), Maria De Filippi e la sfida infinita con Antonella Clerici: C’è posta per te ci riprova

Cosa vedere oggi in prima serata: su Rete 4 Bud Spencer e Terence Hill in Miami Supe...
Maria Rita Parsi

Addio Maria Rita Parisi, la psicologa più amata della tv: le cause della morte

La psicoterapeuta romana è morta oggi lunedì 2 febbraio 2026 all’età di 78 anni: era...
Stasera in tv (22 gennaio), sei Veline e un'ospite speciale per il grande ritorno di Striscia (contro Raoul Bova)

Stasera in tv (22 gennaio), sei Veline e un'ospite speciale per il grande ritorno di Striscia (contro Raoul Bova)

La programmazione di stasera, 22 gennaio 2026: Greggio e Iacchetti dietro il bancone...
Maria De Filippi e Antonella Clerici

Stasera in tv (24 gennaio), De Filippi sfida Clerici e Timi riapre il BarLume

Cosa vedere oggi: il dramma Schindler’s List su Rete 4, Gomorra – La serie in chiaro...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli
Fausto Maria Sciarappa

Fausto Maria Sciarappa
Sara Scaperrotta

Sara Scaperrotta
Leonardo Maria Del Vecchio

Leonardo Maria Del Vecchio

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963