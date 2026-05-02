Morto Alex Zanardi, la Rai in lutto cambia il palinsesto: il suo successo (anche) come conduttore TV La Rai cambia il palinsesto per omaggiare Alex Zanardi: servizi speciali, ricordi nei Tg e su Rai Sport per celebrare il campione e la sua eredità. I dettagli.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

IPA

CONDIVIDI

La morte di Alex Zanardi ha suscitato grande sgomento non solo nei suoi cari ma anche nei telespettatori che lo hanno sempre ammirato. La Rai ha deciso di modificare la programmazione per omaggiare il campione bolognese, simbolo di resilienza e determinazione. Dai successi in Formula 1 alla straordinaria rinascita paralimpica, fino alle esperienze televisive, la sua storia continua a essere un riferimento. Tra l’altro, Zanardi, ha anche condotto un programma televisivo, ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Addio ad Alex Zanardi, la Rai cambia il palinsesto: cosa vedremo

La Rai modifica la programmazione per ricordare Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, scomparso a 59 anni. La sua storia è considerata un simbolo di coraggio e resilienza, segnata da due gravi incidenti: quello del 2001 in Germania, in cui perse entrambe le gambe, e quello del 2020 mentre era in bicicletta, che lo portò al coma. Dopo la riabilitazione, aveva costruito una carriera di grande successo nell’handbike. La Rai lo ricorderà nei telegiornali, nei giornali radio e con approfondimenti su Rai Sport e Rai News, oltre a contenuti disponibili su RaiPlay, tra cui "Sfide" e lo speciale "Non Mollare Mai – Storie Tricolori".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In prima serata su Rai 2 andrà in onda il documentario "Fino all’ultimo respiro – Speciale Alex Zanardi", che ripercorre la sua vita e il suo spirito, con un suo celebre pensiero sulla forza di reagire alle difficoltà. Anche Simona Ercolani, autrice di "Sfide", lo ha ricordato come una persona profondamente vitale, umile e capace di ispirare gli altri, sottolineando il suo amore per la vita e la sua straordinaria umanità: "Amava la vita come nessun altro, ne conosceva il valore. Aveva la gioia del sopravvissuto, di chi non si nasconde e non si protegge di fronte a lei. Se nell’aldilà c’è una strada, e spero per lui che ci sia, sicuramente la pedalerà, andando a tutta velocità."

Sfide, il programma condotto da Alex Zanardi

Andando più nello specifico e, per chi non lo conoscesse, Sfide è stato un programma sportivo giornalistico italiano in onda su Rai 3 dal 1998 al 2016, ideato da Simona Ercolani. Nato come trasmissione dedicata al calcio, ha poi raccontato anche altre discipline sportive con un taglio narrativo e approfondito. Per la maggior parte della sua storia non ha avuto un conduttore fisso; tuttavia, dal 2012 al 2016 è stato presentato da Alex Zanardi. La voce narrante dei servizi era di Ughetta Lanari, successivamente subentrata ad altri doppiatori. Nel 2014 il programma ha prodotto anche uno speciale per DMAX sul rugby italiano nelle Sei Nazioni. Nella sua fase finale, Sfide raccontava storie sportive intrecciate, legate a eventi e personaggi poco noti.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche