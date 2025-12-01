Addio Nicola Pietrangeli, le cause della morte dopo mesi difficili Lo sportivo è scomparso oggi a Roma all’età di 92 anni dopo un lungo periodo segnato dalla malattia che si sarebbe progressivamente aggravata.

È notizia delle ultime ore la morte dell’ex campione di tennis Nicola Pietrangeli, scomparso proprio oggi a Roma all’età di 92 anni. L’uomo era ricoverato da tempo al Gemelli di Roma per problemi fisici legati all’età e un forte decadimento psicologico causato dalla prematura morte del figlio. Pietrangeli, che in passato aveva vissuto anche un’intesa storia d’amore con la conduttrice televisiva Licia Colò, sarà ricordato come uno dei tennisti italiani di maggiore successo. Vediamo qualche dettaglio in più.

Nicola Pietrangeli, chi era la leggenda del tennis

Nicola Pietrangeli è nato l’11 settembre 1933 a Tunisi, da padre italiano e madre russa, e più tardi si è traferito a Roma. Fin dagli esordi si è distinto per un talento cristallino, un’eleganza innata sulla terra rossa e soprattutto per una backhand che sembrava fluttuare sul campo. Il suo nome è entrato ufficialmente nella storia nel 1959 con la vittoria ai Roland Garros che l’ha consacrato come primo italiano in assoluto a conquistare uno Slam. Nel corso della carriera Pietrangeli ha raccolto decine di successi arrivando a conquistare all’incirca 67 titoli. Una vera e propria leggenda del tennis che, tra la fine degli anni ’50 e l’inizio dei ’60, ha raggiunto il 3° posto del ranking, risultando fra i migliori tennisti al mondo.

In passato, il nome di Nicola Pietrangeli è emerso anche tra le pagine di cronaca rosa per la sua lunga e intensa relazione con la conduttrice televisiva Licia Colò, vissuta dal 1987 sino al 1994. All’epoca lui aveva più di 50 anni mentre Licia era molto più giovane, e lo stesso Pietrangeli ha più volte definito questa relazione una delle più importanti della sua vita.

Nicola Pietrangeli, le cause della morte

Da quanto emerso nelle ultime ore, la morte di Nicola Pietrangeli sarebbe sopraggiunta dopo lunghi mesi di degenza in ospedale. Pietrangeli sarebbe entrato al Gemelli di Roma ormai diversi mesi fa per alcuni controlli dopo aver manifestato vertigini e altri disagi fisici legati all’età. Proprio in ospedale, a luglio 2025, Nicola avrebbe poi appreso della prematura scomparsa del figlio Giorgio, morto a soli 59 anni a causa di una terribile malattia.

In passato, Nicola Pietrangeli era stato colpito di un grave tumore al colon, al quale erano seguite le dovute cure. Da ciò che emerge, negli ultimi mesi l’ex campione avrebbe manifestato una salute fisica precaria dovuta all’età avanzata e alle conseguenze della malattia passata. A questo si sarebbe poi aggiunto il forte dolore e disagio psicologico causato dalla prematura morte del figlio, che avrebbe portato Pietrangeli a lasciarsi andare, fino ad arrivare alla notizia di oggi.

