Gemelle Kessler, il post controverso di Enrico Mentana: “Come si può non capire”, sul web è bufera Dopo la notizia della morte delle due showgirl, il giornalista e conduttore di La7 ha pubblicato un pensiero sui social scatenando non poche polemiche.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Nella giornata di ieri, il mondo dello spettacolo italiano e internazionale è stato sconvolto dalla notizia delle morte delle gemelle Alice ed Ellen Kessler, scomparse nella loro casa in Germania dopo aver volontariamente e liberamente scelto di ricorrere al suicidio assistito per potersene andare insieme a 89 anni. A seguito della notizia, il giornalista e conduttore di La7 Enrico Mentana ha pubblicato un post social che ha subito scatenato una grande polemica: scopriamo di più.

Enrico Mentana, il post sulle gemelle Kessler scatena il web

Dopo la notizia della morte delle gemelle Kessler, avvenuta non in maniera naturale ma per mezzo della procedura di suicidio assistito alla presenza di un legale e un medico, Enrico Mentana ha pubblicato su Instagram un post dedicato proprio a loro. Accanto a una foto delle gemelle, il conduttore ha dunque scritto: "Ma come si può non capire la necessità, prima ancora che il diritto, di due donne che hanno vissuto in simbiosi totale dal primo secondo della loro vita lungo 89 anni di non sopravvivere l’una all’altra?".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un post nel quale il giornalista ha dunque espresso la sua totale comprensione nei confronti della scelta delle due donne dello spettacolo di morire insieme, programmando tutto con largo anticipo senza lasciare che la vita facesse il suo naturale corso con il rischio, in tal caso, di sopravvivere l’una all’altra. Queste parole hanno però scatenato subito centinaia di commenti, alcuni in linea con quanto affermato da Mentana, e altri in netto contrasto.

Gemelle Kessler, polemiche dopo il post di Enrico Mentana

Il post di Enrico Mentana ha acceso un grande dibattito sul tema del suicidio assistito, un argomento molto delicato e dalle opinioni fortemente contrastanti. "Due persone intelligenti, lucide e una scelta coraggiosa e che merita rispetto", si legge in un commento che condivide le parole di Mentana e la scelta delle showgirl. E ancora: "Un diritto e una scelta intelligente e coraggiosa", "Io sono d’accordo su tutto e auspico che si parli di suicidio assistito il più possibile e che si arrivi alla concretezza di una legge presto".

Non mancano, però, anche commenti del tutto contrari. "Per me resta una verità semplice e assoluta: la vita è inviolabile, sempre. Anche quando è fragile, stanca, segnata dal tempo. Normalizzare l’idea che una vita possa essere conclusa quando appare meno luminosa rischia di trasformare la solitudine e la sofferenza in motivi per arrendersi, invece che occasioni per essere sostenuti, accompagnati, amati di più". E ancora: "Per me nessun rispetto per questo arbitrio. Solo compassione per la povertà di spirito. C’è una distanza siderale tra questo e Dio, e preferisco Dio".

Potrebbe interessarti anche