Gemelle Kessler, il post controverso di Enrico Mentana: “Come si può non capire”, sul web è bufera
Dopo la notizia della morte delle due showgirl, il giornalista e conduttore di La7 ha pubblicato un pensiero sui social scatenando non poche polemiche.
Nella giornata di ieri, il mondo dello spettacolo italiano e internazionale è stato sconvolto dalla notizia delle morte delle gemelle Alice ed Ellen Kessler, scomparse nella loro casa in Germania dopo aver volontariamente e liberamente scelto di ricorrere al suicidio assistito per potersene andare insieme a 89 anni. A seguito della notizia, il giornalista e conduttore di La7 Enrico Mentana ha pubblicato un post social che ha subito scatenato una grande polemica: scopriamo di più.
Enrico Mentana, il post sulle gemelle Kessler scatena il web
Dopo la notizia della morte delle gemelle Kessler, avvenuta non in maniera naturale ma per mezzo della procedura di suicidio assistito alla presenza di un legale e un medico, Enrico Mentana ha pubblicato su Instagram un post dedicato proprio a loro. Accanto a una foto delle gemelle, il conduttore ha dunque scritto: "Ma come si può non capire la necessità, prima ancora che il diritto, di due donne che hanno vissuto in simbiosi totale dal primo secondo della loro vita lungo 89 anni di non sopravvivere l’una all’altra?".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Un post nel quale il giornalista ha dunque espresso la sua totale comprensione nei confronti della scelta delle due donne dello spettacolo di morire insieme, programmando tutto con largo anticipo senza lasciare che la vita facesse il suo naturale corso con il rischio, in tal caso, di sopravvivere l’una all’altra. Queste parole hanno però scatenato subito centinaia di commenti, alcuni in linea con quanto affermato da Mentana, e altri in netto contrasto.
Gemelle Kessler, polemiche dopo il post di Enrico Mentana
Il post di Enrico Mentana ha acceso un grande dibattito sul tema del suicidio assistito, un argomento molto delicato e dalle opinioni fortemente contrastanti. "Due persone intelligenti, lucide e una scelta coraggiosa e che merita rispetto", si legge in un commento che condivide le parole di Mentana e la scelta delle showgirl. E ancora: "Un diritto e una scelta intelligente e coraggiosa", "Io sono d’accordo su tutto e auspico che si parli di suicidio assistito il più possibile e che si arrivi alla concretezza di una legge presto".
Non mancano, però, anche commenti del tutto contrari. "Per me resta una verità semplice e assoluta: la vita è inviolabile, sempre. Anche quando è fragile, stanca, segnata dal tempo. Normalizzare l’idea che una vita possa essere conclusa quando appare meno luminosa rischia di trasformare la solitudine e la sofferenza in motivi per arrendersi, invece che occasioni per essere sostenuti, accompagnati, amati di più". E ancora: "Per me nessun rispetto per questo arbitrio. Solo compassione per la povertà di spirito. C’è una distanza siderale tra questo e Dio, e preferisco Dio".
Potrebbe interessarti anche
Addio alle gemelle Kessler, giallo sulla causa della morte di Alice ed Ellen: la scoperta drammatica in Germania
Le showgirl tedesche salite alla ribalta negli anni Sessanta sono scomparse a Monaco...
Gemelle Kessler, svelata la causa della morte: "Non volevano più vivere"
Le due dive tedesche avrebbero scelto di andarsene volontariamente, ricorrendo a una...
Gemelle Kessler, le loro ultime ore: i due 'accompagnatori', la malattia e il testamento cambiato
Il suicidio assistito era stato programmato da tempo e nei minimi dettagli, ma Mara ...
Gemelle Kessler, amori e tradimenti di Alice ed Ellen: da Burt Lancaster a Orsini. Perché non si sono mai sposate
Tra passioni celebri, relazioni difficili e una vita sempre condivisa, la storia pri...
Morte gemelle Kessler, la scelta choc sulla sepoltura (proibita). A chi va l'eredità
Il dramma delle gemelle Kessler: le ultime volontà condivise e un patrimonio destina...
Mentana e Lilli Gruber, i vecchi ‘nemici’ fanno esplodere La7: cosa è successo
La rete di Urbano Cairo ha chiuso un ottobre da sogno grazie al Tg e all’access prim...
"Paolo Sottocorona se n'è andato all'improvviso": il ricordo su La7 e la decisione di Enrico Mentana
A pochi giorni dall’improvvisa scomparsa del noto meteorologo di La7, scopriamo di p...
Paolo Sottocorona: chi è la compagna, la vita privata e il rapporto speciale con Mentana e Myrta Merlino
Il meteorologo, scomparso all'età di 77 anni, era una persona molto riservata: condi...