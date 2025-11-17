Addio alle gemelle Kessler, giallo sulla causa della morte di Alice ed Ellen: la scoperta drammatica in Germania
Le showgirl tedesche salite alla ribalta negli anni Sessanta sono scomparse a Monaco di Baviera all’età di 89 anni: erano ricorse al suicidio assistito
Sono morte le gemelle Kessler. Le showgirl tedesche nate il 20 agosto del 1936 in Germania sono scomparse oggi lunedì 17 novembre 2025 a Monaco di Baviera all’età di 89 anni in circostanze sospette, ricorrendo al suicidio assistito. Alice ed Ellen Kessler erano salite alla ribalta negli anni Sessanta in tutta Europa e anche in Italia prendendo parte a vari programmi Rai. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Addio alle gemelle Kessler, morte a 89 anni
La notizia è stata anticipata dal tabloid tedesco Bild, che ha rivelato che le gemelle Kessler sono morte all’età di 89 anni. Nate il 20 agosto 1936 a Nerchaum, in Sassonia (Germania) Alice ed Ellen erano salite alla ribalta come cantanti, ballerine e attrici, conquistando l’intera Europa e anche gli Stati Uniti negli anni Sessanta. Nel 1961 si erano trasferite in Italia e il loro successo come ballerine e non solo spinse la Rai a includerle nel cast di Studio Uno e tanti altri programmi. Presero parte anche a vari film come Il giovedì di Dino Risi o I complessi insieme ad Alberto Sordi. Affermatesi come veri e propri simboli del varietà italiano, Alice ed Ellen erano tornate in Germania nella seconda metà degli anni Ottanta. Nel 2014 erano state ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo.
Il ‘mistero’ sulla scomparsa: l’eutanasia e la vita privata
Le showgirl si sono spente insieme a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera, in circostanze sospette. Attualmente la polizia criminale sarebbe coinvolta nelle indagini. Secondo la ricostruzione del Bild le due gemelle hanno fatto ricorso all’eutanasia assistita, che in Germania è consentita nel pieno della proprie facoltà e solo in determinate condizioni (vietata, invece, l’eutanasia attiva). "Il nostro desiderio è andarcene insieme, lo stesso giorno" avevano raccontato al Corriere.
In passato avevano rivelato inoltre di volere essere sepolte insieme (in un’unica urna) e al fianco del loro cane Yello, come da testamento: "L’urna comune fa risparmiare spazio. Al giorno d’oggi si dovrebbe risparmiare spazio ovunque. Anche al cimitero". Ritiratesi a vita privata a Monaco di Baviera, Alice ed Ellen Kessler vivevano in due appartamenti comunicanti. Entrambe le gemelle non sono mai state sposate e non hanno avuto figli. Alice è stata a lungo legata al cantante Marcel Amont e poi all’attore Enrico Maria Salerno, mentre Ellen è stata per tanti anni la compagna dell’attore Umberto Orsini.
