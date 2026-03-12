Morta Enrica Bonaccorti, il dolore degli amici vip da Mara Venier a Balivo: “Era una poetessa” Ecco come hanno reagito molti volti noti dello spettacolo alla triste notizia, arrivata proprio questa mattina, della morte dell’amica Enrica Bonaccorti.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Questa mattina, 12 marzo 2026, è arrivata la triste notizia della morte di Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva e paroliera italiana. La donna combatteva da un po’ di tempo contro una terribile malattia: un tumore al pancreas che alla fine ha purtroppo preso il sopravvento. Negli ultimi mesi Enrica si era raccontata più volte in programmi televisivi Mediaset e Rai, rendendo il suo amato pubblico partecipe del suo percorso. La notizia di oggi ha dunque sconvolto tutti, compresi molti volti noti dello spettacolo che hanno immediatamente mandato messaggi di grande affetto all’amata Enrica: vediamo qualche dettaglio in più.

Addio Enrica Bonaccorti, le parole di Mara Venier e Caterina Balivo

Tra le prime conduttrici che si sono ritrovate a dare la terribile notizia della morte di Enrica Bonaccorti troviamo Eleonora Daniele su Rai 1 a Storie Italiane e Federica Panicucci su Canale 5 a Mattino Cinque. Entrambe le conduttrici hanno immediatamente stravolto la scaletta dei loro programmi per dare il triste annuncio e, palesemente commosse, hanno salutato l’amica e collega. Tra le reazioni per questa scomparsa, emergono poi le parole di Mara Venier che di recente aveva riallacciato un bellissimo rapporto con Enrica dopo anni di distanza. "Era la mia poetessa. Enrica mia, sarai sempre con me".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Immancabile anche il ricordo di Caterina Balivo che, solo poco tempo fa, aveva ospitato Enrica a La Volta Buona. "Cara Enrica giusto un mese fa eri da noi con la reunion di Non è la Rai e con Giancarlo, tuo figlio televisivo. Ti ho sempre ammirato per la tua ironia, intelligenza e raffinatezza. Grazie per i tanti consigli e la fiducia che mi hai sempre dato. Un abbraccio sentito a Verdiana e a suo figlio, nipote amatissimo".

Enrica Bonaccorti, i saluti commossi degli amici: da Antonella Elia a Silvia Toffanin

Tantissimi i saluti e i messaggi d’affetto da parte di amici e colleghi dello spettacolo di Enrica Bonaccorti. "Ciao Enrica, resterai per sempre nei nostri cuori", ha scritto sui social la redazione di Verissimo con Silvia Toffanin. Parole commosse anche quelle di Antonella Elia, che ha salutato Enrica scrivendo: "La mia dolce Enrica è volata in cielo… e ora è tornata ad essere un angelo". A queste parole si aggiungono poi quelle del conduttore Pierluigi Diaco: "Enrica si è distinta per passione, educazione, regalità d’animo ed eleganza. Ingredienti che è riuscita a trasformare in grammatica televisiva".

Ma i messaggi di enorme affetto nei confronti di Enrica continuano ad arrivare da ogni dove, e tra i colleghi è doveroso citare anche le dolci parole espresse da Antonella Clerici, Yvonne Sciò, Simona Ventura, Lucio Presta, Barbara D’Urso, Bruno Vespa, Roberto Alessi, Sonia Bruganelli, Elenoire Casalegno, Andrea Roncato, Alba Parietti e moltissimi altri.

Potrebbe interessarti anche