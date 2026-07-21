Morte Daniele Compatangelo, il cordoglio sui social: da Parenzo a Telese, il ricordo dei colleghi Il giornalista savonese, 50 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Washington: il saluto del mondo del giornalismo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il mondo del giornalismo saluta Daniele Compatangelo. Il giornalista savonese, infatti, è morto all’età di 50 anni nella sua casa a Washington, dove da anni lavorava come corrispondente per La7. La notizia della scomparsa di Compatangelo ha scosso tantissimi amici e colleghi del giornalista che, soprattutto sui social, hanno dato il via a una serie di messaggi di cordoglio e ricordo. Scopriamo tutti i dettagli.

Daniele Compatangelo, il giornalista di La7 morto a Washington

Stando alle le informazioni diffuse nelle scorse ore, Daniele Compatangelo è stato trovato senza vita nella sua abitazione nei pressi di Washington. Il giornalista, che da anni seguiva dagli Stati Uniti la politica americana per La7, sarebbe stato colpito da un infarto. Aveva 50 anni. Nel corso della sua carriera si era distinto per la copertura delle elezioni presidenziali statunitensi e per numerose esclusive, tra cui la telefonata all’allora presidente americano Donald Trump che, nei mesi scorsi, aveva anche ‘attaccato’ Giorgia Meloni. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro delle redazioni e dei social network, dando il via a un’ondata di messaggi di cordoglio da parte di colleghi, amici e telespettatori.

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Il ricordo dei colleghi, dal direttore Salerno a David Parenzo

La morte improvvisa di Daniele Compatangelo – come detto – ha suscitato una profonda ondata di commozione nel mondo del giornalismo, soprattutto sui social. Il corrispondente da Washington di La7 viene ricordato da colleghi, amici e telespettatori come un professionista rigoroso, capace di raccontare gli Stati Uniti con competenza, ironia e uno stile personale che negli anni lo aveva reso un volto apprezzato dell’informazione televisiva. "Un giornalista straordinario, capace di rivoluzionare il modo di fare il corrispondente da Washington" le parole di Gerardo Greco al notiziario di La7. L’emittente ha poi pubblicato un ulteriore messaggio: "La7 piange la scomparsa improvvisa di Daniele Compatangelo. Un collaboratore prezioso e raro, che raccontava il mondo con precisione e allegria", riportando le parole del direttore Andrea Salerno. Tra i primi a ricordarlo anche Gianni Cerqueti, che ha scritto di essere "addolorato e sgomento" per la scomparsa del collega, definendolo "un giornalista esemplare" e sottolineandone "bravura indiscutibile, garbo e simpatia". Particolarmente toccanti i messaggi di David Parenzo, che ha salutato Compatangelo con un semplice ma intenso "Ciao amico mio", ricordandone "la leggerezza dei grandi" e la capacità di affrontare ogni situazione con eleganza. In un secondo post ha evocato il suo "sorriso sornione", l’ironia e le telefonate nel cuore della notte, aggiungendo: "Ogni collegamento era una notizia". Anche Luca Telese ha affidato ai social il proprio ricordo, evidenziando come Compatangelo fosse apprezzato non solo dai colleghi ma anche dal pubblico. Telese ha ricordato il percorso professionale costruito con anni di gavetta e ha citato con orgoglio lo scoop internazionale legato alla telefonata con Donald Trump che, nei mesi scorsi, aveva avuto grande risonanza mediatica. Il cordoglio ha superato anche i confini italiani. Il giornalista spagnolo David Alandete, corrispondente dalla Casa Bianca, ha espresso il proprio dolore ricordando l’intervista realizzata recentemente con Compatangelo sul caso della telefonata a Trump e definendolo un amico oltre che un collega.

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