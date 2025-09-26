Morto Christian, chi è l’ex moglie Dora Moroni: i tradimenti e il dramma in auto Scomparso a 82 anni il cantante che negli anni ’80 venne definito la risposta italiana a Julio Iglesias: l’ex moglie famosa e la fine del matrimonio.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Cristiano Gaetano Rossi, conosciuto semplicemente con il nome d’arte Christian, ovvero il cantante italiano che negli anni ’80 venne definito la risposta italiana a Julio Iglesias, è scomparso all’età di 82 anni a seguito del ricovero al policlinico di Milano per un’emorragia cerebrale. Il cantante, nato a Palermo nel 1943, era stato sposato con la soubrette italiana Dora Moroni: un matrimonio segnato da accuse di tradimento e forti tensioni. Scopriamo di più.

Dora Moroni, chi era l’ex moglie del cantante Christian: il drammatico incidente in auto

Dora Moroni, cantante e soubrette italiana classe 1954, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione partecipando alla prima edizione di Domenica In durante la stagione 1976/1977 con Corrado. A seguire è diventata la prima valletta ‘parlante’ della tv italiana ed è approdata al Festival Di Sanremo con il brano Ora.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel 1978, la sua carriera ha subito una brusca interruzione a causa di un drammatico incidente d’auto. Corrado e Dora Moroni, rientrando in auto da uno spettacolo, sono stati coinvolti in un incidente sulla Roma Civitavecchia, durante il quale Dorra è stata sbalzata fuori dal finestrino. Dopo un coma di sei settimane, la cantante ha quindi dovuto affrontare una lunga degenza in ospedale e un importante intervento chirurgico. Dora Moroni è poi tornata in tv negli anni ’80, periodo durante il quale ha conosciuto e spostato Christian.

Dora Moroni e Christian: la fine del matrimonio e le accuse di tradimento

Dora Moroni e Christian si sono conosciuti nel 1985 durante un’ospitata del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Dopo un periodo di collaborazione artistica, i due hanno dato vita a una storia d’amore, sfociata nel matrimonio l’anno successivo e della nascita del figlio Alfredo nel 1987. Dopo 11 anni d’amore, la coppia nel 2007 ha deciso di separarsi e Dora è ritornata a vivere a Ravenna con il figlio.

Durante la separazione, tra i due ex coniugi si è creata una forte tensione, soprattutto a seguito delle molteplici accuse di tradimento da parte di Dora Moroni. "Hanno cercato di distruggermi, e io ho sofferto soprattutto per nostro figlio che doveva sopportare queste dicerie. Mi hanno tolto tutto, sono stato male", ha raccontato Christian in una passata intervista a proposito dei titoli calunniosi usciti su molti giornali in quel periodo.

Negli ultimi anni, i due erano riusciti a ritrovare l’armonia di un tempo, tanto da tornare insieme e collaborare ancora nel 2017 per il brano Paradiso e Inferno, pensato proprio per raccontare la travagliata storia d’amore vissuta.

Potrebbe interessarti anche