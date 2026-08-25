Morta Bice Bochicchio, chi era la cantante e madre di Gabriele Paolini: la causa della morte e la denuncia del figlio E' morta Bice Bochicchio, mamma di Gabriele Paolini, il noto disturbatore Tv. L'uomo ha presentato una denuncia contro la casa di cura dove era ricoverata, disposta l'autosia

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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E’ morta Beatrice "Bice" Bocchicchio, cantante lirica deceduta alle 00.40 del 24 agosto all’ospedale Sandro Pertini di Roma. La donna era la mamma di Gabriele Paolini, conosciuto per essere il "disturbatore" che abbiamo spesso visto in onda quando gli inviati dei Tg e non solo era intenti a fare un collegamento per dare notizie di vario tipo.

E’ stato lui stesso ad annunciarne la scomparsa, alimentando però forti dubbi sulle sue ultime ore di vita.

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La morte di Bice Bochicchio, la mamma di Gabriele Paolini: le cause e la denuncia

Beatrice "Bice" Bochicchio era sposata con il generale Gaetano Paolini, scomparso nel 2017, da cui ha avuto quattro figli, oltre a Gabriele anche Stella, Marinella e Silvia. Nonostante la sua carriera artistica e la particolare fama del figlio, la donna non ha mai amata apparire, il "disturbatore" aveva però pubblicato sul suo profilo social un video con lei mentre era intenta a mangiare, sottolineando di averla portata al mare, ambiente che lei amava.

Nei mesi successivi la donna era stata però colpito da un ictus, problema che l’aveva poi costretta a stabilirsi in una clinica per poter effettuare il percorso di riabilitazione previsto in questi casi. E’ stato poi lo stesso Gabriele Paolini a raccontare quanto accaduto alla mamma, raccontando di cure a suo dire non idonee per la sua situazione: "Hanno dimesso mamma Bice il 29 luglio senza eseguire un’approfondita analisi delle urine. Mamma Bice è morta di sepsi a causa di una grave infezione delle vie urinarie".

La situazione è poi precipitata nella notte tra il 23 e il 24 agosto, quando è stata portata all’ospedale Pertini di Roma, dove è poi morta. L’uomo ha già presentato una denuncia nei confronti della struttura in cui si trovava la donna, oggi 92enne, prima del ricovero: a suo dire le dimissioni sarebbero avvenute quando lei aveva una grave infezione in corso, poi degenerata fino al decesso.

E’ stata così predisposta l’autopsia che sarà eseguita presso l’Istituto di medicina legale del Policlinico Umberto I, così da accertare meglio le cause dell’accaduto. In seguito alla denuncia i carabinieri della stazione Roma San Basilio hanno provveduto ad acquisire le cartelle cliniche della paziente, mossa che può consentire di chiarire il tipo di terapie somministrate ed eventuali negligenze.

Paolini, classe 1974, non ha mai nascosto di essere legatissimo alla donna, che amava chiamare "mamma Bice" e di cui si occupava spesso in prima persona. Al suo fianco lui era certamente molto diverso rispetto al personaggio che abbiamo imparato a conoscere attraverso il piccolo schermo, capace di infastidire e innervosire numerosi giornalisti quando erano intenti a fare il loro lavoro. Impossibile per molti dimenticare quanto accaduto nel 1998 in occasione di un collegamento durante i Mondiali di calcio in Francia. In quell’occasione il cronista Paolo Frajese era arrivato a colpirlo duramente non accettando la sua presenza, per poi scusarsi e continuare il suo intervento. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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