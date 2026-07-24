Morte avvelenate con la ricina, dose calcolata per non lasciare scampo. "L'indagine si allarga, omicidio volontario contro ignoti"
Annunciata durante la puntata di Vita in Diretta di venerdì 24 luglio la data in cui si terrà l'ispezione in casa delle donne avvelenate con la ricina, presenti tutte le parti
Ultima puntata della settimana per "Vita in Diretta", in onda venerdì 24 luglio 2026, con l’ormai consueto spazio con le novità sul giallo di Pietracatella, quello che ha portato alla morte di Antonella e Sara, mamma e figlia avvelenate con la ricina. Si avvicina il momento di un sopralluogo che potrebbe dare novità importanti nella casa dove tutto è iniziato.
Morte avvelenate con la ricina, Vita in Diretta puntata 24 luglio 2026: cosa è successo
A fare il punto della situazione ci pensa l’inviata Antonella Delprino, che si trova a Pietracatella: "E’ venerdì, la Questura oggi ha ridotto parzialmente il lavoro, alcuni degli addetti hanno usato questa settimana per distogliersi parzialmente dalla pressione mediatica. Dalla prossima settimana si ricomincerà invece ad analizzare tutto quanto è stato raccolto in questi mesi per l’ormai famoso sopralluogo, lunedì arriveranno gli specialisti tedeschi, si riuniranno con la Squadra Mobile di Campobasso, con la Squadra Scientifica della Polizia, poi da martedì ci si ritroverà nella casa di Pietracatella per un sopralluogo che dovrebbe durare un paio di giorni".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il lavoro degli inquirenti li sta portando a trarre un’altra osservazione importante, la dose di ricina usata per uccidere Antonella e Sara sarebbe stata calcolata con precisione per non lasciare scampo. Le prime certezze su quanto accaduto a mamma e figlia sono arrivate a marzo, quando si è capito che la loro morte sia stata causata da un assassino, è da quel periodo che è stata chiara l’intossicazione provocata dal veleno. I valori rilevati erano davvero altissimi, di 250 volte superiori a quelli letali, ma ancora non si sa quale sia stato il veicolo usato per l’assunzione.
La ricina per essere letale deve però essere assunta cruda, a una temperatura di 100 gradi infatti perde i suoi effetti benefici. L’inviata annuncia inoltre la data ufficiale in cui si terrà il sopralluogo, previsto giovedì 30 alle 9 di mattina, si tratterà di un’unica giornata e un unico appuntamento, A partecipare potranno essere anche gli avvocati e tutte le parti coinvolte, il lavoro sarà infatti videotrasmesso. La giornalista nota un dettaglio non da poco: "Questa è una comunicazione riservata agli indagati, i cinque medici, a cui viene contestato l’omicidio colposo e le lesioni su Gianni Di Vita, a ignoti viene invece contestato il reato di omicidio volontario. Ci hanno spiegato che la scritta ‘ignoti’ non vuol dire che non ci sia nessuno sotto questa dicitura, nel caso in cui ci fosse già qualcuno iscritto dovrebbe essere già reso noto il nome entro tre mesi".
Guida TV
-
30 Luglio 2026
Alla ricerca dell'assassinoLa7 Cinema
Potrebbe interessarti anche
Morte avvelenate con ricina, in questura un amico della famiglia. "Non è stata assunta con un alimento cotto"
A Vita in Diretta lunedì 6 luglio 2026 spazio alla vicenda delle morte avvelenate co...
Morte avvelenate con la ricina, forte tensione in paese e il medico svela: "Uccise dalla sostanza". Si indaga sulle trame familiari
A Vita in Diretta il 2 luglio 2026 spazio alla vicenda di mamma e figlia morte avvel...
Morte avvelenate con la ricina, un piano studiato nei dettagli per non lasciare tracce. "Un vantaggio di oltre due mesi per il killer"
A Vita in Diretta giovedì 23 luglio 2026 spazio alle novità sul gialo di Pietracatel...
Morte avvelenate con la ricina, svolta nelle indagini: “Il cerchio si chiude”. Il ruolo del prete e l’indizio che inchioda il quarto sospettato
A Vita in Diretta giovedì 9 luglio 2026 spazio agli aggornamenti sul giallo di Pietr...
Morte avvelenate con la ricina, la Procura: "La svolta deve arrivare necessariamente", dubbi sulle modalità di assunzione del veleno
A Vita in Diretta venerdì 17 luglio 2026, aggiornamenti sul giallo di Pietracatella,...
Morte avvelenate con la ricina, mistero sulla colazione della vigilia. "Scale esterne nel mirino per il possibile passaggio del veleno"
A Vita in Diretta martedì 21 luglio 2026 focus sul giallo di Pietracatella, gli inqu...
Morte avvelenate con la ricina, la pianta rasa al suolo ma restano le radici: "Si cercano anticorpi su papà e figlia"
Il cerchio si stringe nel caso di Pietracatella, di cui si è parlato a Vita in Diret...
Morte avvelenate con la ricina, la Procura non ha dubbi: "Omicidio premeditato". La data chiave per l'assunzione del veleno
A Vita in Diretta spazio al giallo di Pietracatella nella puntata di giovedì 16 lugl...