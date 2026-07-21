Morte avvelenate con la ricina, mistero sulla colazione della vigilia. "Scale esterne nel mirino per il possibile passaggio del veleno" A Vita in Diretta martedì 21 luglio 2026 focus sul giallo di Pietracatella, gli inquirenti si stanno concentrando sulla casa per capire come sia arrivato il veleno all'interno

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Le novità su quello che è stato definito il giallo di Pietracatella, quello che ha portato alla morte di mamma e figlia avvelenate con la ricina, emergono a cadenza quasi costante, per questo "Vita in diretta" ha dedicato uno spazio ad hoc nella puntata di martedì 21 luglio 2026. Gli inquirenti lavorano a ritmo incessante con l’obiettivo di trovare il responsabile (o i responsabili).

Morte avvelenate con la ricina, Vita in Diretta puntata 21 luglio 2026: cosa è successo

Poco fa la squadra mobile di Campobasso ha iniziato un nuovo giro di audizioni che coinvolgono amici e parenti di Gianni Di Vita, che nel giallo di Pietracatella ha perso moglie e figlia. Si punta a trovare una serie di riscontri che potrebbero essere decisivi per le indagini.

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A dare aggiornamenti a riguardo ci pensa l’inviata Antonella Delprino, che si trova nel piccolo centro molisano. "Le audizioni vanno avanti, sarà così per tutta la settimana, e si aggiungono a quelle già eseguite la scorsa settimana. Alcune di queste possono essere ritenute importanti perché potrebbe cambiare la situazione delle persone che verranno ascoltate, lo capiremo a breve quando arriverà una notizia ufficiale. Sono persone selezionate del giro intorno alla famiglia Di Vita, a Pietracatella nel frattempo si attende la visita degli inquirenti tedeschi, che effettueranno nella prima settimana di agosto un sopralluogo a casa, blindata ormai da sette mesi (si può entrare solo se accompagnati)".

Le testimonianze svolgono sempre un ruolo importante in un’indagine, ora però chi indaga su quanto accaduto a Pietracatella si sta concentrando sulla casa, così da capire come la ricina possa essere entrata all’interno. Ci sarebbe infatti una scala esterna, fino ad ora trascurata. "Tutte le piste sono valide, soprattutto dopo l’arrivo degli avamposti dei tedeschi, giunti in paese per concordare il sopralluogo che verrà effettuato a breve – precisa l’inviata -. All’interno della palazzina abitavano due famiglie, al di sotto ci sono dei garage, oltre al mulino di proprietà dei Di Vita".

Gli inquirenti sono certi che qualcuno abbia mentito, è proprio per avere riscontri su questo che sono stati programmati gli ultimi interrogatori. Il prossimo passo è rappresentato dall’apertura dei sigilli della casa di via Risorgimento per l’arrivo degli esperti tedeschi, il loro sopralluogo può essere decisivo. Si partirà dal piano terra, dove una porta a sinistra dell’ingresso una porta conduce a una stanza dove sono collocati i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, qui la Polizia Scientifica ha trovato i resti dei pasti natalizi, ora a Berlino per essere analizzati. Entrando dal portone principale lungo il corridoio c’è poi lo sgabuzzino dove sono state trovate conserve alimentari, in fondo al corridoio c’è invece la scala che porta all’appartamento di Giuseppina, la mamma di Gianni, dove la famiglia Di Vita ha condiviso il cenone della Vigilia di Natale. Al secondo piano c’è l’appartamento della famiglia Di Vita, dove Gianni, Antonella e Sara hanno consumato la cena del 23 dicembre, ma anche la colazione del 24 dicembre, anche se nessuno ne ha parlato agli inquirenti, questi sarebbero i pasti in cui secondo la perizia medico legale potrebbe esserci stato il contatto con la ricina. Alice era invece tornata a tarda notte del 23, per poi rifugiarsi in camera, in un modo che lei stessa ha spiegato alle forze dell’ordine: "Per entrare in camera, al terzo piano, non bisogna per forza passare nell’appartamento dei miei genitori, ci sono le scale esterne".

Ora spetterà agli esperti capire se le scale esterne possano essere state un viatico per il passaggio della ricina. Le due figlie sono uscite la sera del 23 in giro per il paese intorno alle 23 per un giro in paese con i rispettivi amici, anzi Alice si ricorda di essere tornata prima di Sara, la mattina dopo si è sentita male sia quest’ultima sia la mamma. "Si è certi che sia stata la ricina a uccidere mamma e figlia, manca il mezzo, quindi come sia entrata in quella casa, se attraverso un cibo precotto, una pietanza o un regalo di Natale, ma anche con una bevanda", precisa la giornalista.

C’è chi è convinto però che la soluzione del caso possa arrivare analizzando quello che è accaduto nella vita di Antonella un anno fa. I suoi amici si erano ritrovati per festeggiare un importante traguardo, essendo tutti nati nel 1975, ma qualcosa era andato storto. Il pranzo si era poi svolto in un ristorante a valle dopo la benedizione in Chiesa, nelle foto la donna sorrideva, anche se chi la conosce bene aveva notato un’ombra di tristezza sul suo volto. Il locale dove tutti avevano mangiato è vicino proprio al punto in cui la pianta del ricino aveva la maggiore fioritura, anche se ovviamente la tragedia era ancora lontana.

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