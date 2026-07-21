Morte avvelenate con la ricina, agenti in borghese in azione. "Si sa il nome del killer, vive in paese". Ipotesi terza vittima mancata
Nuovi aggiornamenti sul giallo di Pietracatella a Morning News martedì 21 luglio 2026, gli inquirenti sembrano conoscere il responsabile, svolta a un passo.
"Morning News" ha voluto dedicare uno spazio, come accade quasi ogni giorno, anche oggi, martedì 21 luglio 2026, al giallo di Pietracatella. E’ iniziata infatti una settimana che potrebbe portare a novità importanti nelle indagini sulla morte di Antonella e Sara, mamma e figlia avvelenate con la ricina a fine dicembre.
Morte avvelenate con la ricina, Morning News puntata 21 luglio 2026: cosa è successo
Se si vuole risolvere il giallo di Pietracatella è innanzitutto importante capire quando e come sia stata somministrata la ricina ad Antonella Di Iersi e Sara D Vita, morte per avvelenamento ormai diversi mesi fa. Al momento è aperta un’inchiesta per duplice omicidio premeditato contro ignoti, coordinata dalla Procura di Larino, le risposte potrebbero arrivare dopo quest’ultima settimana di audizioni, incrociandole con le testimonianze di amici e familiari delle due vittime. A queste si aggiungono le analisi tossicologiche sui 70 alimenti sospetti inviati agli esperti del Robert Koch Institute di Berlino. Decisivo sarà il lavoro della polizia tedesca, che sta lavrando in pool con i colleghi di Campobasso, pronti a effettuare un sopralluogo in casa su mobili e indumenti con tecniche innovative in cerca della tossina che ha ucciso le due donne. Le risposte vengono cercate grazie anche al supporto delle due autopsie, secondo i medici legali nessuna cura avrebbe potuto salvarle, la quantità di ricina era troppo alta, oltre a non esistere alcun antidoto specifico.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
A fare il punto della situazione è l’inviato Vincenzo Rubano, che ha un’importante ultim’ora: "Le audizioni continuano anche oggi. Abbiamo però anche diverse segnalazioni importanti che confermano la presenza frequente a Pietracatella di poliziotti in borghese. Gli inquirenti sono convinti di sapere già il nome dell’assassino o degli assassini, e sono convinti che vivano in paese. Non solo, sanno che probabilmente queste persone che avrebbero commesso il crimine sanno di avere i giorni contati, per questo hanno deciso di monitorare sul posto gli spostamenti".
A dare il suo punto di vista è la psicologa Annamaria Casale, che prova a inquadrare la figura di Gianni Di Vita, che nella tragedia ha perso moglie e figlia, così da capire se lui possa attirare sospetti: "Sicuramente sì, secondo me gli inquirenti stanno valutando le posizioni di tutta la famiglia, la ricina è entrata all’interno della casa, quindi è evidente che qualcuno che frequentava quella casa l’ha portata. L’attenzione è rivolta al signor Gianni, ma anche alle persone che ruotavano attorno a lui e alle due vittime. Il veleno è qualcosa che dal punto di vista criminologico ci fa pensare a una mano femminile, serve a uccidere senza avere un contatto con le vittime, generalmente quindi usato dalle donne. Immagino che siano davvero vicino alla soluzione di questo caso".
L’avvocato Daniela Missaglia prova a spiegare la posizione dei medici che hanno lavorato per soccorrere mamma e figlia: "Sono indagati, è un atto dovuto d’ufficio, ma se assumi la ricina per quelle quantità sei spacciato, a prescindere da quanto hanno fatto, la tragedia non si sarebbe potuta evitare. I medici hanno una responsabilità limitata, per quanto riguarda le indagini si tratta di un omicidio pianificato, è in un ambito ristretto. Sara secondo me è una vittima collaterale, non voluta, ma stiamo parlando di un contesto familiare o poco allargato, i problemi familiari hanno portato a questo epilogo".
Importanti saranno però anche gli esiti sul sangue di Gianni Di Vita e della figlia, come precisato dall’inviato: "Le analisi sono state effettuate, stanno aspettando i risultati. Gli esiti serviranno a capire se Gianni sia venuto a contatto con la ricina, potrebbe essere anche un sopravvissuto, non sappiamo se il killer volesse uccidere anche lui. Tra le persone maggiormente sospettate c’è anche una persona che non c’entra con la famiglia Di Vita, voglio sottolinearlo".
Potrebbe interessarti anche
Morte avvelenate con la ricina, "Sappiamo chi ha ucciso Antonella e Sara". Si cercano prove scientifiche per evitare un Garlasco Bis
Novità nel giallo di Pietracatella, come emerso a Morning News lunedì 13 luglio 2026...
Morte avvelenate con la ricina, verdetto choc dell’autopsia: "Caso unico al mondo". Il diktat della famiglia a chi vive a Pietracatella
A Morning News martedì 14 luglio 2026 aggiornamenti sul caso di mamma e figlia morte...
Morte avvelenate con la ricina, la Procura: "La svolta deve arrivare necessariamente", dubbi sulle modalità di assunzione del veleno
A Vita in Diretta venerdì 17 luglio 2026, aggiornamenti sul giallo di Pietracatella,...
Morte avvelenate con la ricina, nel mirino un viaggio a Madrid e una festa: "Eventi anomali, tre sospettati vicini alla famiglia"
A Morning News giovedì 2 luglio 2026 spazio alla storia di mamma e figlia morte avve...
Morte avvelenate con la ricina, l'analisi dei telefoni e i consigli di Antonella sulla separazione: "Spunta l'ipotesi del doppio avvelenamento"
A Morning News lunedì 6 luglio 2026 spazio agli aggiornamenti su mamma e figlia mort...
Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, spunta un nuovo sospettato: "Ha competenze specifiche". Chi è
A Morning News mercoledì 8 luglio 2026 spazio alle novità sull'inchiesta su mamma e ...
Morte avvelenate con la ricina, "Analisi su semi presenti in un contenitore": la nuova pista e i tre sospetti della Procura
A Morning News mercoledì 1° luglio 2026 spazio al caso di Antonella e Sara, mamma e ...
Morte avvelenate con la ricina, un segreto tra le possibili cause del duplice delitto. "Convocato il parroco"
Non si lascia niente al caso nel giallo di Pietracatella, come rivelato a Morning Ne...